Le Canada est éliminé de la Coupe du monde de soccer

Malgré le premier but de son histoire en Coupe du monde de soccer masculin, inscrit par Alphonso Davies pendant la deuxième minute de jeu, le Canada ne participera pas à la phase éliminatoire du tournoi après une défaite de 4-1 contre la Croatie dimanche.

Frustré par le gardien belge Thibaut Courtois sur un tir de pénalité tôt en première demie du match de mercredi, dans une défaite de 1-0 qui plaçait déjà la formation canadienne dans une situation précaire, Davies s’est repris avec aplomb en logeant le ballon sous la main gauche du gardien Dominik Livakovic après seulement 67 secondes d’écoulées au match.

L’avance du Canada a duré une trentaine de minutes, jusqu’à ce que Andrey Kramaric n’inscrive son premier de deux buts contre Milan Borjan, pendant la 36e minute de jeu.

Toutefois, les hommes de John Herdman sont rentrés au vestiaire avec un déficit d’un but lorsque Marko Livaja a touché la cible à la 44e minute.

Kramaric a complété son doublé à la 70e minute de jeu et Lovro Majer a ajouté le quatrième but du camp croate pendant les arrêts de jeu.

« Je suis déçu du résultat. Ce n’était pas facile, a indiqué Davies. Nous avons fait de notre mieux et nous nous sommes battus pendant tout le match. Nous regardons de l’avant vers le prochain match et nous espérons obtenir quelques points. »

Le Maroc défait la Belgique

À la suite de cette défaite, le Canada (0-2-0) peut compléter la phase préliminaire dans le Groupe F avec un maximum de trois points, advenant une victoire contre le Maroc jeudi prochain.

Or, le Maroc (1-0-1), qui a signé une victoire surprise de 2-0 contre la Belgique (1-1-0) plus tôt dimanche, totalise déjà quatre points, un de plus que les Belges.

C’est également le cas de la Croatie (1-0-1), classée 12e au monde et finaliste à la Coupe du monde de 2018, en Russie, contre la France.

La Belgique et la Croatie livreront bataille jeudi au même moment où s’affronteront le Canada et le Maroc.

Les pays occupant les deux premières places au classement à l’issue de la phase de groupe participeront à la phase éliminatoire.

La séquence menant au but historique de Davies a commencé avec un long botté de dégagement de Borjan qu’a récupéré Cyle Larin au centre du terrain.

Habilement, Larin a contrôlé le ballon avec son pied avant de l’envoyer vers Tajon Buchanan, posté sur le flanc droit.

Buchanan s’est amené vers l’avant, a effectué deux touches, levé la tête et dirigé un centre que Davies, en plein vol, a fait dévier de la tête derrière le gardien croate.

Après le but de Davies, qui a semé la frénésie partout au pays, ses coéquipiers se sont rués vers lui près de l’un des coins du terrain.

Lors de sa première participation au tournoi, en 1986 au Mexique, le Canada avait été blanchi lors de ses trois matchs de la phase de groupe et avait subi autant de défaites.