Le Rouge et Or remporte la Coupe Vanier

Le Rouge et Or de l’Université Laval a remporté la Coupe Vanier 30-24 devant les Huskies de l’Université de la Saskatchewan, samedi, devenant les champions universitaires canadiens pour la 11e fois, un record.

L’institution québécoise n’avait pas triomphé depuis 2018.

Les Huskies ont aussi atteint le match ultime en 2021, perdant alors devant Western — le site de la finale cette année.

L’Université de la Saskatchewan était en quête d’un premier titre depuis 1998.

Les Huskies ont un rendement de 0-3 contre le Rouge et Or à cet événement, en incluant 2004 et 2006.

Vincent Blanchard a été cinq en cinq au niveau des placements, dont une réussite de 25 verges qui amenait le score au compte final, avec 1:56 à disputer.

Blanchard a réussi un placement de 49 verges lors du deuxième quart.

La Saskatchewan s’est approchée à 27-24 avec une réception de touché de trois verges de Daniel Wiebe, avec 4:58 au cadran.

Peu avant le placement de 25 verges de Blanchard, Antoine Dansereau-Leclarc a signé un très gros jeu en captant une passe de 57 verges d’Arnaud Desjardins.

Jean-William Rouleau a ajouté un sac durant la dernière montée des Huskies. À suivi une passe incomplète, ce qui redonnait le ballon au Rouge et Or avec neuf secondes à écouler. Le groupe de Glen Constantin allait bientôt pouvoir célébrer.