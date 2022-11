Le Canadien bat les Blackhawks 3-2 en fusillade

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a eu le sens du spectacle en envoyant Kirby Dach sur la patinoire lors de la troisième ronde des tirs de barrage.

Dach a fait taire les huées et a jeté une douche froide sur les spectateurs au United Center en touchant la cible, offrant une victoire de 3-2 au Canadien de Montréal face aux Blackhawks de Chicago, vendredi après-midi.

Dach, qui a disputé ses trois premières saisons dans la LNH avec les Blackhawks avant d’être échangé au Tricolore cet été, a fait bouger les cordages grâce à un bon tir du côté de la mitaine.

« Il a passé du temps ici et il a joué un bon match, a dit St-Louis au sujet de sa décision d’envoyer Dach en tirs de barrage. J’aurais aimé qu’il soit récompensé durant les 60 minutes. Il nous a aidés en fusillade. »

Nick Suzuki et Cole Caufield avaient marqué avant Dach en tirs de barrage, alors que les tireurs du Canadien ont été 3-en-3 contre Arvid Soderblom.

Samuel Montembeault, qui effectuait un deuxième départ d’affilée même si Jake Allen est en santé, a été battu par Jonathan Toews et Andreas Athanasiou en fusillade. Patrick Kane a toutefois raté sa tentative contre lui.

« Il méritait de jouer un deuxième match de suite et il a bien fat », s’est contenté de dire St-Louis au sujet de Montembeault.

Joel Edmundson et Suzuki ont aussi fait mouche en temps réglementaire pour le Canadien (11-9-1), qui a gagné trois de ses quatre derniers matchs. Sean Monahan a amassé deux aides et Montembeault a stoppé 30 tirs.

Caleb Jones et Taylor Raddysh ont répliqué pour les Blackhawks (6-10-4), qui ont encaissé un sixième revers d’affilée. Soderblom a réalisé 21 arrêts.

L’attaquant du Canadien Juraj Slafkovsky a été ébranlé en troisième période, quand il a encaissé un dur coup d’épaule de Jason Dickinson. Il est revenu au banc pour le début de la prolongation.

Le Canadien reprendra le collier seulement mardi prochain, quand il accueillera les Sharks de San Jose au Centre Bell.

Le dernier mot au CH

Edmundson a lancé les hostilités en marquant sur le premier tir au but de la rencontre. Il a fait dévier une passe de Monahan dans l’objectif à 3:21.

Soderblom s’est signalé avec sa mitaine à deux reprises lors du premier vingt. Il a volé un but certain à Josh Anderson lors d’une attaque en surnombre du Tricolore, puis a sorti la mitaine devant Joel Armia quelques minutes plus tard.

Montembeault a aussi brillé lors de la première période. Un tir de Connor Murphy a raté la cible d’un côté, puis la rondelle est revenue devant de l’autre côté. Max Domi était là, mais Montembeault a réagi à temps pour frustrer l’ancien attaquant du Canadien avec sa jambière gauche.

Les Blackhawks ont créé l’égalité après 5:53 de jeu en deuxième période. Jones a fait mouche au terme d’une longue séquence dans le territoire des visiteurs, ponctuée de deux sorties de zone ratées par Brendan Gallagher.

Suzuki a relancé le Canadien 1:29 plus tard, lors d’un avantage numérique. Le capitaine du Tricolore a fait bouger les cordages grâce à un lancer des poignets vif du côté de la mitaine.

Montembeault a préservé l’avance du Canadien grâce à de bons arrêts, notamment contre Kane durant un avantage numérique des Blackhawks.

Gallagher a obtenu une belle occasion de creuser l’écart avant le deuxième entracte. Il a toutefois raté la cible quand il a tiré du revers lors d’une échappée. Pour leur part, Armia et Monahan ont atteint le poteau.

Le Canadien a bousillé quelques occasions de creuser l’écart en troisième période. Christian Dvorak a atteint le poteau, puis Suzuki a perdu le contrôle du disque au dernier moment lors d’une échappée.

Les Blackhawks ont finalement fait payer cher le Canadien pour son manque d’opportunisme. Raddysh a créé l’égalité avec 3:54 à faire en troisième période, profitant d’un retour pour marquer en avantage numérique.

Le Canadien a été incapable de profiter d’un avantage numérique en prolongation. Dach a finalement joué les héros en tirs de barrage.

Échos de vestiaire

Kirby Dach a mis son gant contre son oreille en regardant les spectateurs qui le huaient après avoir marqué son but gagnant.

« C’était excitant de revenir ici. Je voulais donner un bon spectacle. On peut dire que ç’a bien été ! »

Samuel Montembeault n’a pas voulu semer la controverse même s’il était content de pouvoir jouer un deuxième match d’affilée.

« J’aimerais bien sûr pouvoir disputer tous les matchs, mais nous comptons sur deux bons gardiens. Jake et moi donnons la chance à l’équipe de gagner et c’est ça qui est le plus important. »

Après un revers de 7-2 face aux Sabres de Buffalo mardi, le Canadien s’est racheté face aux Blue Jackets de Columbus et aux Blackhawks de Chicago. Brendan Gallagher a apprécié l’effort de l’équipe.

« Il y a des choses que nous pouvons toujours améliorer, mais je crois que nous avions bien rebondi face aux Blue Jackets. Puis nous avons continué sur cette lancée aujourd’hui. Nous n’avons pas donné beaucoup de temps et d’espace à l’adversaire avec la rondelle. »