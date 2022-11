La Fédération allemande de football (DFB) a remplacé vendredi le logo de l’enseigne de supermarchés REWE, qui a rompu son partenariat avec la Fédération en raison de la polémique autour du brassard inclusif « One Love », par le logo de la campagne « One Love ».

À la suite de l’arrêt du partenariat de REWE six semaines avant la fin initiale du contrat avec le DFB, la fédération a saisi « la chance, également dans le cadre des conférences de presse quasiment quotidiennes au Qatar, de maintenir sa position sur la campagne “One Love” », a-t-elle expliqué dans un communiqué.



Derrière Kai Havertz et Julian Brandt, les deux joueurs de la Nationalmannschaft présents devant les médias vendredi, figurait ainsi, au milieu des autres sponsors de la fédération, le logo One Love, un coeur multicoloré, en faveur de l’inclusion et la diversité.

Le logo « One Love _ s'installe sur le mur de sponsors de l'Allemagne - L'Équipehttps://t.co/o7Rd09S5RW pic.twitter.com/j7z9yfcCLn — Dernières nouvelles「Langue de chat moi」 (@nouvelles2025) November 25, 2022

Manuel Neuer souhaitait porter ce brassard inclusif, mais les Allemands y avaient renoncé, face à la menace d’éventuelles sanctions sportives.

Avant le premier match contre le Japon, perdu 2-1, les onze joueurs titulaires de l’Allemagne avaient posé pour la photo officielle la main devant la bouche, mimant un bâillon contre l’interdiction de manifester en faveur de la diversité. Un geste tourné clairement contre la FIFA.

En tribune, la ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser avait porté le brassard One Love, aux côtés du président de la FIFA Gianni Infantino.