«Ce sera sûrement mon dernier Mondial», réaffirme Messi

L’attaquant argentin Lionel Messi a réaffirmé lundi en conférence de presse que le Mondial-2022 au Qatar sera « sûrement » sa dernière Coupe du monde, après les quatre éditions qu’il a déjà disputées avec l’Argentine en 2006, 2010, 2014, et 2018, sans jamais en gagner aucune.

« Ce sera sûrement mon dernier Mondial, ma dernière opportunité d’atteindre ce grand rêve que l’on a tous », a déclaré Messi en conférence de presse, à la veille du premier match de l’Argentine dans la compétition contre l’Arabie saoudite mardi (11 h 00).

L’attaquant du Paris Saint-Germain avait déjà confié dans un entretien à ESPN le 6 octobre dernier que le Mondial au Qatar serait « sûrement » son dernier.

« Ce sera mon dernier Mondial. Sûrement, oui », avait-il déjà affirmé.

« Je ne sais pas si c’est le passage où je suis le plus heureux dans ma carrière… Mais je me sens très bien, oui. Ce Mondial, je l’approche avec un autre âge, en étant plus mûr. J’essaie de profiter de tout à fond, de le vivre avec toute l’intensité et d’en profiter à chaque instant », a-t-il expliqué.