Les travailleurs népalais au Qatar dans l’oeil d’Adil Boukind

5 Rajesh n’est pas le seul à subir les contrecoups de l’accident. Babur, la femme de Rajesh, tient à elle seule le foyer à bout de bras. « Parce que je dois consacrer tout mon temps à la maison. Je dois préparer les repas et faire tout le travail à la maison toute seule. Mes enfants ne sont pas là non plus. Ils étudient à Katmandou. Je dois donc soit m’occuper de ma maison et de mon mari, soit m’occuper de la terre et des légumes. Je m’occupe actuellement de tout à la maison. » Aujourd’hui, Rajesh est presque incapable de se déplacer, et peine à rester assis plus de quelques minutes, un contraste important avec son ancienne vie. « Mon mari n’a jamais eu l’habitude de s’asseoir tranquillement, même pendant un certain temps. Mais que pouvons-nous faire maintenant ? » demande sa femme. Adil Boukind Le Devoir