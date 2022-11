Wimbledon assouplit son code vestimentaire afin d’accommoder les joueuses

Wimbledon a assoupli son code vestimentaire qui stipule que toutes les pièces de vêtement doivent être blanches afin de permettre aux joueuses de porter des sous-vêtements de couleur pour qu’elles soient plus à l’aise pendant leurs menstruations.

Le code vestimentaire strict de Wimbledon est l’un des principaux symboles du tournoi du Grand Chelem présenté sur le gazon, mais le All England Club a indiqué qu’il avait décidé de mettre à jour ses règlements après avoir discuté « avec la WTA, les manufacturiers de vêtements et les équipes médicales de la meilleure façon de soutenir les femmes et les jeunes filles qui participent au tournoi ».

La mise à jour stipule que les joueuses pourront dès maintenant « porter des sous-vêtements foncés / de couleur tant que ceux-ci ne dépasseront pas des shorts ou de la jupe ».

Tous les autres règlements du code vestimentaire sont demeurés identiques, incluant celui qui stipule que « les participantes doivent porter un costume acceptable pour le tennis qui soit pratiquement totalement blanc ».