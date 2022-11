Matheson en renfort en défensive chez le Canadien, Pitlick rappelé

Le défenseur Mike Matheson pourrait bientôt s’amener en renfort en défensive chez le Canadien de Montréal, puisqu’il a enfilé un chandail blanc de joueur régulier pour la première fois de la saison mercredi matin lors d’une séance d’entraînement au Complexe sportif Bell de Brossard.

Matheson avait participé à un entraînement du Tricolore plus tôt cette semaine, mais devait toujours éviter les contacts. Il n’a pas encore joué cette saison, après avoir été acquis à l’été des Penguins de Pittsburgh en retour de Jeff Petry et Ryan Poehling.

Questionné sur la présence du défenseur en uniforme jeudi soir contre les Blue Jackets à Columbus, l’entraîneur-chef Martin St-Louis est demeuré prudent.

« Il a des chances de jouer », a simplement dit l’ex-joueur étoile du Lightning de Tampa Bay, avant d’indiquer que Samuel Montembeault sera devant le filet contre les Blue Jackets.

Le gardien québécois s’est d’ailleurs dit très heureux de revoir Matheson sur la patinoire avec ses coéquipiers. Après tout, Montembeault a déjà côtoyé Matheson à l’époque où les deux jouaient pour les Panthers de la Floride.

« Nous sommes très contents, c’est un excellent défenseur. On le voit à l’entraînement, il est toujours intense, il travaille très fort. Donc on a bien hâte de le revoir dans la formation », a mentionné Montembeault.

Le vétéran de 28 ans pourrait donc venir prêter main-forte à la défensive du Canadien, dont les failles ont été particulièrement visibles dans le cuisant revers de 5-1 encaissé mardi soir contre les Devils du New Jersey, au Centre Bell.

Le retour éventuel de Matheson signifie que la direction de l’équipe pourrait bientôt devoir prendre une décision difficile concernant son effectif, puisqu’il y a présentement un surplus de défenseurs.

Matheson a inscrit 11 buts et amassé 20 mentions d’aide en 74 parties avec les Penguins la saison dernière. La première sélection des Panthers, 23e au total, lors de la séance de repêchage de la LNH de 2012 totalise 49 buts et 89 passes en 417 matchs réguliers en carrière dans la LNH avec les Panthers et les Penguins.

Pitlick de retour

Un peu plus tôt en matinée, le Canadien a rappelé l’attaquant Rem Pitlick de son club-école le Rocket de Laval. Il était d’ailleurs sur la patinoire à Brossard en compagnie de ses coéquipiers mercredi.

Pitlick a récolté trois mentions d’aide en trois rencontres avec le Rocket cette saison. Il n’avait pas été réclamé après avoir été placé au ballottage par le Tricolore le 7 novembre.

L’attaquant âgé de 25 ans a aussi pris part à sept matchs avec le Bleu-Blanc-Rouge cette saison, mais il n’a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage jusqu’ici.

Il espère que cette fois-ci sera la bonne pour lui, et qu’il pourra retrouver la touche qui lui avait permis d’inscrire 9 buts et 17 mentions d’assistance à sa fiche en 46 matchs la saison dernière.

« Chaque journée amène une nouvelle occasion d’accomplir quelque chose. Que je sois là-bas [à Laval] ou ici, peu importe, ça fait suffisamment longtemps que je joue au hockey pour savoir ce que je dois faire pour connaître du succès », a indiqué Pitlick.

Son rappel n’est pas étranger à l’annonce faite la veille, après la défaite face aux Devils, d’une absence de quatre à six semaines de l’attaquant québécois Jonathan Drouin en raison d’une blessure au haut du corps subie le 5 novembre face aux Golden Knights de Vegas.

« Je n’avais aucune idée [de la gravité de sa blessure], a dit St-Louis au sujet de Drouin. Je sais qu’il avait un problème d’inconfort, mais je ne savais pas à quel niveau. C’est ce qu’ils [les médecins] ont vu lors des examens. Je ne sais pas s’il a aggravé sa blessure, ou si c’est quelque chose de nouveau. »

Enfin, le Canadien a indiqué que l’attaquant Joel Armia avait patiné en solitaire mercredi et qu’il n’accompagnerait pas l’équipe à Columbus. Il restera plutôt à Montréal pour poursuivre sa réadaptation.