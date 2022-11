Le CF Montréal n’exerce pas l’option prévue au contrat de deux de ses gardiens

Le CF Montréal a annoncé, mardi, ne pas avoir exercé l’option prévue aux contrats de ses gardiens James Pantemis, qui est présentement avec l’équipe canadienne en vue de la Coupe du monde de soccer au Qatar, et Sebastian Breza, notamment.

Ces décisions ne signifient toutefois pas qu’ils ne seront pas de retour dans le camp montréalais la saison prochaine, puisqu’ils peuvent toujours négocier de nouvelles ententes avec lui.

Parmi les autres joueurs dont l’option n’a pas été exercée se trouvent les défenseurs Zorhan Bassong, Keesean Ferdinand et Karifa Yao, le milieu de terrain Tomas Giraldo, ainsi que l’attaquant Bjorn Johnsen.

De plus, le contrat du milieu de terrain Victor Wanyama ainsi que le prêt du défenseur Gabriele Corbo ont pris fin cette saison.

Par ailleurs, le club a annoncé avoir exercé l’option prévue aux contrats de 10 joueurs, dont les attaquants Kei Kamara et Romell Quioto. Le onze montréalais a pris la même décision pour le gardien Logan Ketterer, le défenseur Joel Waterman ainsi que les milieux de terrain Jean Aniel-Assi, Ismaël Koné, Jojea Kwizera, Sean Rea, Nathan Saliba et Rida Zouhir. Le gardien Jonathan Sirois, les défenseurs Zachary Brault-Guillard, Rudy Camacho, Alistair Johnston, Kamal Miller et Robert Thorkelsson, les milieux de terrain Mathieu Choinière, Ahmed Hamdi, Lassi Lappalainen, Matko Miljevic, Samuel Piette et Joaquin Torres, ainsi que les attaquants Chinonso Offor, Sunusi Ibrahim, et Mason Toye sont déjà sous contrat pour la saison 2023.