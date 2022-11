Infantino demande un cessez-le-feu en Ukraine pendant la Coupe du monde de soccer

Le président de la FIFA Gianni Infantino a demandé aux dirigeants du G20 mardi qu’un cessez-le-feu soit respecté dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine pour la durée de la Coupe du monde de soccer, qui commencera plus tard cette semaine.

Quelques jours après qu’il eut demandé aux équipes qui participeront à la Coupe du monde d’éviter d’aborder les enjeux relatifs à la politique et aux droits humains au Qatar afin de se concentrer sur le soccer, Infantino a semblé faire fi de sa propre directive pendant un voyage entre le pays du golfe Persique et l’Indonésie, où les dirigeants du G20 sont présentement réunis.

La Coupe du monde qui commencera dimanche pourrait être « un levier de changement », a mentionné Infantino, afin de rétablir la paix après neuf mois de ce qu’a décrit la FIFA comme étant « un conflit entre la Russie et l’Ukraine ».

« Nous ne sommes pas naïfs, le soccer ne réglera pas les problèmes du monde », a évoqué le président de la FIFA aux représentants des pays les plus influents de la planète.

« Mon message, à vous tous, est de réfléchir à un cessez-le-feu temporaire, pour un mois, pendant le déroulement de la Coupe du monde, ou du moins d’établir des corridors humanitaires, ou quelque chose qui pourra permettre la reprise du dialogue [entre les deux pays] pour rétablir la paix », a-t-il poursuivi.

Cette suggestion de trêve ressemble à celle qui est habituellement respectée pendant les Jeux olympiques — une tradition de la Grèce antique revisitée par les Nations Unies qui exigeait que les combats soient interrompus afin de permettre un passage sécuritaire vers les JO.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, quatre jours après la cérémonie de clôture des Jeux d’hiver de Pékin.

L’Iran dans la mire

Par ailleurs, la Coupe du monde de soccer la plus politisée de l’ère moderne commencera en pleine crise civile en Iran à la suite du décès tragique en septembre d’une jeune femme âgée de 22 ans détenue par la police de la moralité du pays.

L’Iran entamera son parcours en Coupe du monde lundi contre l’Angleterre — et aura rendez-vous un peu plus tard avec les États-Unis dans le groupe B —, et certains joueurs se sont déjà exprimés en faveur des manifestations qui secouent les rues du pays.

« Tout le monde a le droit de s’exprimer librement », a déclaré l’entraîneur-chef portugais de l’équipe, Carlos Quieroz, mardi en conférence de presse, en ajoutant que ce ne serait pas une source de distraction.

« Il est hors de question que l’équipe nationale iranienne soit affectée par des enjeux comme celui-ci. Ils veulent écrire une page d’histoire », a-t-il ajouté.

L’Iran n’a jamais franchi la phase de groupes à la Coupe du monde.