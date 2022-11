Auger-Aliassime dispose de Nadal aux Finales de l’ATP

Félix Auger-Aliassime a réalisé tout un exploit, mardi matin, lorsqu’il a pris la mesure de Rafael Nadal 6-3, 6-4 en phase de groupes des Finales de l’ATP.

Auger-Aliassime a signé sa première victoire en carrière contre Nadal, le favori de cette prestigieuse compétition réunissant les huit meilleurs joueurs au monde. Il s’agissait du troisième duel entre les deux joueurs en carrière sur le circuit de l’ATP. « Rafa » avait remporté les deux premiers, qui s’étaient produits aux Internationaux de France plus tôt cet été et au Masters de Madrid en 2019.

Le Québécois a ainsi porté sa fiche à 1-1 jusqu’ici dans ce tournoi, après s’être incliné d’entrée de jeu devant le Norvégien Casper Ruud.

Nadal, qui a bénéficié de très peu de temps d’entraînement notamment en raison de la récente naissance de son premier enfant, fut erratique au service. Le vétéran âgé de 36 ans a également été brouillon aux moments déterminants de la rencontre face au jeune tennisman âgé de 22 ans.

Auger-Aliassime, qui connaît une bonne séquence dernièrement après avoir notamment remporté trois tournois consécutifs, n’en demandait pas autant pour venir à bout de l’un des monuments du tennis masculin moderne. Il a finalement scellé l’issue de la rencontre au bout d’une heure et 56 minutes sur la surface dure du Pala Alpitour de Turin.

Au final, Auger-Aliassime a dominé Nadal 15-1 au chapitre des as, et il a commis deux fois moins de doubles fautes que son rival (4-2). Il a également enregistré deux bris en quatre opportunités contre l’Espagnol, en plus d’avoir effacé les cinq offertes à son adversaire. La cinquième tête de série du tournoi a aussi claqué 32 coups gagnants, contre seulement 13 pour le détenteur de 22 titres du Grand Chelem en carrière.

Auger-Aliassime a été mis à l’épreuve tôt dans la rencontre, mais cette fois-ci il n’a paru nullement intimidé par le tennisman de l’autre côté du filet. Il a d’ailleurs été confronté à deux balles de bris dès le premier jeu du match, mais n’a jamais craqué et se l’est finalement adjugé.

Les deux hommes ont ensuite conservé leur service respectif jusqu’au huitième jeu, lorsqu’un retour trop long de Nadal a confirmé le premier bris du match et donné les devants 5-3 à Auger-Aliassime. Le Québécois a ensuite scellé l’issue de la première manche lors du jeu suivant, après que l’Espagnol eut frappé un autre retour en coup droit trop long.

Le scénario du premier set s’est reproduit sur le premier jeu au service d’Auger-Aliassime en deuxième manche, alors que Nadal menaçait de le lui ravir, mais de nouveau il s’est servi de son excellente première balle de service pour enregistrer deux as consécutifs et obtenir le point.

Le représentant de l’unifolié est revenu à la charge dès le jeu suivant contre Nadal, en route vers son deuxième bris du match pour prendre les commandes 2-1. Nadal, visiblement à court de réponses pour parer le jeu du Québécois, a finalement plié l’échine 6-4.

Dans l’autre match du groupe Rouge à l’affiche mardi, le Norvégien Casper Ruud, qui a vaincu Auger-Aliassime en lever de rideau de la compétition, aura rendez-vous avec l’Américain Taylor Fritz.