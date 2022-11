P.K. Subban devient analyste au réseau ESPN

Après avoir fourbi ses armes en tant qu’analyste lors des séries éliminatoires de la LNH la saison dernière, l’ex-joueur étoile du Canadien de Montréal P.K. Subban a accepté ce même poste à temps plein au sein d’ESPN, a annoncé le réseau américain jeudi matin.

Subban, qui a annoncé sa retraite sportive en septembre dernier, a ratifié un contrat de trois ans avec ESPN. «Il agira essentiellement en tant qu’analyse en studio, mais sera aussi appelé à couvrir certains matchs pendant la saison», a-t-on précisé.

«Je le savais depuis quelques semaines déjà. Ç’a été difficile de garder le secret juste pour moi pendant aussi longtemps. Mais j’ai hâte, car c’est maintenant officiel», pouvait-on lire dans un texte publié sur le site internet d’ESPN citant Subban.

Subban, qui est âgé de 33 ans, a disputé 13 saisons dans la LNH avec le Canadien, les Predators de Nashville et les Devils du New Jersey. Il a inscrit 115 buts et totalisé 467 points en 824 matchs de saison régulière en carrière.

Le flamboyant hockeyeur a aussi obtenu le trophée Norris, remis au défenseur par excellence de la LNH, avec le Tricolore en 2013, et il a participé à la série finale de la Coupe Stanley avec les Predators en 2017.