La cohésion hors glace entre Dach, Caufield et Suzuki se reflète sur la patinoire

Après une soirée plus tranquille à Détroit, le premier trio du Canadien a retrouvé ses repères mercredi, alors que Kirby Dach s’est notamment signalé avec deux buts.

Dach a été obtenu des Blackhawks de Chicago le 7 juillet dernier en retour de choix de premier tour et de troisième tour. Il a maintenant inscrit trois buts et six aides à ses six derniers matchs, soit depuis qu’il a été jumelé à Cole Caufield et Nick Suzuki.

Avec 12 points au compteur après 14 rencontres, Dach pointerait au premier rang des marqueurs chez les Blackhawks, avant les matchs de jeudi.

« Vous ne savez jamais, a dit l’attaquant du Canadien Brendan Gallagher lorsque questionné à savoir s’il était surpris de voir un joueur de la trempe de Dach être échangé si jeune. Nous sommes simplement contents d’avoir obtenu un joueur qui pourra aider l’équipe pendant longtemps. »

Dach a été sélectionné par les Blackhawks au troisième rang lors du repêchage de 2019, soit 12 rangs avant que le Canadien jette son dévolu sur Caufield.

Une blessure à un poignet a miné la progression de Dach chez les Blackhawks. Puis l’équipe a décidé de le sacrifier malgré ses 21 ans lorsqu’elle a opté cet été pour une reconstruction majeure.

Même si sa contribution à l’attaque était relativement faible, Dach jouait du bon hockey pour le Canadien selon les statistiques avancées avant d’être promu sur le premier trio. Les choses ont vite cliqué quand il s’est retrouvé à la droite de Caufield et Suzuki.

« J’ai beaucoup de plaisir avec eux. Je pense que ça aide que nous ayons du plaisir ensemble hors glace, a affirmé Dach après la victoire de 5-2 du Canadien face aux Canucks de Vancouver, mercredi soir. Nous parlons continuellement et nous expliquons ce que nous voyons sur la glace. Nous avons une belle chimie. »

Caufield et Dach sont nés à 19 jours d’intervalle en janvier 2001. Suzuki est l’aîné du groupe, lui qui a célébré ses 23 ans en août.

« Le fait de passer du temps ensemble, que ce soit même simplement pour aller souper, je crois que ça aide à tisser des liens, a insisté Dach. Quand vous avez une belle cohésion hors glace, cela va souvent se transposer sur la glace. »

Johnathan Kovacevic s’est joint au Canadien un peu plus tard que Dach, lui qui a été obtenu des Jets de Winnipeg via le ballottage le 8 octobre. Si Dach a parlé du temps passé hors glace avec ses compagnons de trio pour expliquer ses succès, Kovacevic a noté que l’ambiance était particulièrement accueillante chez le Canadien.

« J’ai ressenti dès mon arrivée que c’était différent ici, a dit le défenseur âgé de 25 ans. C’est un groupe avec lequel il est facile de bien s’entendre. Vous ressentez qu’il est en train de se construire quelque chose de spécial ici. »

Kovacevic a admis ne pas savoir exactement d’où venait cette ambiance ou mentalité. Il a cependant noté qu’elle était ressentie dans toutes les sphères au sein de l’organisation.

« Même le directeur général (Kent Hughes) vient nous voir pour nous demander comment va la vie, a-t-il raconté. Vous avez la sensation qu’ils tiennent à vous et ça se ressent dans le vestiaire.

« Quand vous tenez à votre coéquipier en tant que personne et pas seulement comme joueur de hockey, quand votre lien ne se limite pas au hockey, c’est plus facile de chercher à se dépasser et à jouer les uns pour les autres, a ajouté Kovacevic. Vous jouez pour quelque chose de plus important que seulement vous-même, ce qui est une sensation particulière. »

L’entraîneur-chef Martin St-Louis met aussi souvent l’accent sur l’importance de faire chaque petite chose avec enthousiasme. Jusqu’ici, la recette semble fonctionner, alors que le Canadien présente un dossier de 7-6-1 après 14 rencontres. Il avait fallu attendre jusqu’au 16 décembre — au 31e match de la saison — pour voir le Canadien gagner un septième match l’hiver dernier.

« Nous progressons beaucoup. Nous comprenons le style que nous devons jouer chaque soir. Les gars comprennent leur rôle et comment contribuer, a souligné Gallagher. Mais les choses sont toujours de plus en plus difficiles durant une saison.

« Il y a des leçons à venir. Mais ce qui est bien, c’est que nous avons été en mesure d’apprendre de ces leçons jusqu’ici cette saison et de corriger rapidement nos erreurs. […] Je crois que ça démontre la maturité de notre groupe, même si on dit que nous avons une jeune équipe », a conclu Gallagher.

Le Canadien reprendra l’entraînement vendredi avant d’accueillir les Penguins de Pittsburgh au Centre Bell, samedi soir.