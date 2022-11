Les Alouettes exercent leur mental

Les Alouettes de Montréal ont tenu un premier entraînement en vue de la finale de l’Est de la Ligue canadienne de football, qu’elles disputeront dimanche aux Argonauts de Toronto, avec l’objectif évident de ménager leurs forces pour cet affrontement.

L’équipe de Danny Maciocia a laissé casques et épaulettes au vestiaire afin de maximiser l’aspect mental de sa préparation, mercredi, aux abords du Stade olympique.

« Je ne dirais pas qu’on veut prendre ça plus relax, mais plutôt qu’on veut prendre soin de nos joueurs, a répondu l’entraîneur lorsque questionné à ce sujet. On veut garder nos jambes et être physiquement et mentalement prêts à compétitionner dimanche. On ne veut pas être une équipe qui quitte Montréal fatiguée. Alors on prend soin de nos joueurs. »

« Reste que le genre d’entraînement qu’on a eu aujourd’hui, ça peut être très bon du côté mental, pour les affectations sur le terrain, et dans toutes les phases de jeu. »

La formation montréalaise tiendra d’autres séances plus « physiques », aux dires de l’entraîneur, plus tard cette semaine.

« [Mercredi], c’est un entraînement plus mental, mais il y en a deux autres qui s’en viennent. Le tempo sera un peu plus élevé et nous serons en équipement. »

L’objectif de cet entraînement plus léger est évidemment de donner toutes les chances aux Alouettes de poursuivre leur lancée. L’équipe vient de remporter ses deux dernières sorties, et a notamment obtenu sa première victoire éliminatoire en huit ans. Elle souhaite évidemment répéter « l’exploit » dimanche à 13 h au BMO Field, et ainsi accéder à une première finale de la Coupe Grey depuis son dernier sacre, en 2010.

« Je vois cela comme une occasion, a noté l’entraîneur. Ça n’arrive pas tous les jours et ça n’arrive pas à tout le monde. Alors il faut en profiter. »

Pour ce faire, l’équipe ne devra pas connaître de passage à vide en deuxième demie, comme ça a été le cas dans la victoire de 28-17 contre les Tiger-Cats de Hamilton en demi-finale de l’Est.

« On a regardé les bandes, et c’est sûr qu’ils [les entraîneurs] ont apporté des changements, comme on a aussi connu des ennuis au troisième quart en raison du bris de notre système de communications, a indiqué le vétéran garde Kristian Matte. Il y a eu plusieurs facteurs pour expliquer cela. »

« Mais, dans la Ligue canadienne, une avance de 22-6, ça se remonte facilement, a poursuivi Matte en rappelant le pointage inscrit au tableau après deux quarts dimanche dernier. On ne peut pas s’endormir sur ce genre d’avance. Honnêtement, cette saison, on a éprouvé des ennuis au retour de la mi-temps. Par contre, on a prouvé au cours des dernières semaines qu’on est capables de le faire. Faut le reconnaître : ils [les Tiger-Cats] ont bien joué. Mais on a des erreurs à corriger, et il faut jouer 60 minutes, pas 55 ou 45. On en parle depuis le début de la saison. On est en progression ; il faut espérer que ça va durer jusqu’à la fin. »

La troupe de Danny Maciocia est plutôt en bonne santé en vue de cet affrontement, mais quelques éléments pourraient manquer à l’appel.

C’est le cas notamment du secondeur Micah Awe, qui a raté la rencontre contre les Tiger-Cats. Awe n’a pas pris part à l’entraînement de mercredi, et Maciocia doute de le voir en uniforme ce week-end.

Le joueur de ligne défensive Tommy Costigan, blessé pendant la demi-finale de l’Est, a aussi raté l’entraînement. L’entraîneur ne pouvait toutefois en dire plus sur son état de santé.

Le secondeur Tyrell Richards était toutefois de retour sur le terrain.

« Il sera disponible pour la rencontre, mais je ne sais pas s’il sera en uniforme », a indiqué Maciocia.