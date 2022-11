La joueuse de basketball Brittney Griner envoyée dans un camp de rééducation russe

La joueuse de basketball étoile Brittney Griner a été expédiée dans un camp de rééducation russe afin de purger sa peine pour possession de drogue, a révélé son équipe d’avocats mercredi.

Un tribunal russe a rejeté sa requête visant à contester sa peine de neuf ans d’emprisonnement prononcée le mois dernier. L’Américaine, qui évoluait pour le Mercury de Phoenix dans la WNBA et qui a décroché deux médailles d’or olympiques, a été reconnue coupable le 4 août après que la police eut retrouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou.

Son arrestation est survenue en pleine période de tensions entre Moscou et Washington, quelques jours seulement avant l’invasion russe de l’Ukraine, et ce dossier hautement politisé pourrait mener à un échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis.

Les avocats de Griner ont indiqué qu’elle avait quitté un pénitencier en direction d’un camp de rééducation — un type de pénitencier où les prisonniers russes travaillent pour un salaire dérisoire — le 4 novembre. Ils ont dit mercredi qu’ils ignoraient où elle se trouvait exactement, et où elle terminerait son périple. Ils s’attendent cependant à être prévenus lorsqu’elle aura atteint sa destination finale. De tels transferts peuvent prendre plusieurs jours à être complétés.

Par voie de communiqué soulignant qu’un ballet diplomatique s’opérait afin d’obtenir la libération de Griner, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rappelé que les autorités russes offrent régulièrement à l’ambassade un accès à Griner, tel que prévu.

L’athlète âgée de 32 ans, qui a été interceptée alors qu’elle rentrait au pays de Vladimir Poutine afin de rejoindre son club russe pour poursuivre ses activités pendant la saison morte dans la WNBA, a admis qu’elle avait transporté des cartouches d’huile de cannabis dans ses bagages. Elle a cependant déclaré qu’elle l’avait fait par erreur en bouclant ses bagages de manière précipitée, et a précisé qu’elle n’avait aucune intention criminelle. Son équipe d’avocats a d’ailleurs soumis des notes écrites qui soutiennent qu’on lui a prescrit du cannabis afin de traiter des douleurs chroniques.

L’Associated Press et plusieurs autres organisations médiatiques ont rapporté que Washington a offert d’échanger Griner et Paul Whealan — un Américain qui purge présentement une peine d’emprisonnement de 16 ans en Russie pour espionnage — en retour de Viktor Bout. Bout est un marchand d’armes russe qui purge une peine de 25 ans d’emprisonnement aux États-Unis et qui a déjà été surnommé le « marchand de la mort ».