Le Canadien bat les Red Wings 3-2 en fusillade

Tout semblait aller contre le Canadien, mardi soir au Little Caesars Arena, mais Jake Allen a permis aux siens de rester dans le coup et, éventuellement, d’avoir le dernier mot.

Allen a repoussé 41 lancers, Cole Caufield et Nick Suzuki ont marqué en tirs de barrage et la formation montréalaise a vaincu les Red Wings de Detroit 3-2.

Caufield a marqué du côté de la mitaine et Suzuki, du côté du bouclier. Le match a pris fin quand Dylan Larkin a raté la cible.

« Je ne veux pas dire que nous méritions plus la victoire que Detroit, mais dans les circonstances, je suis content que les gars aient été là pour l’équipe », a dit l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, au sujet de ses deux attaquants vedettes qui ont joué les héros en fusillade.

Le Canadien aurait pu connaître un sort différent en raison d’un manque de discipline, mais les Red Wings ont été blanchis en sept tentatives en avantage numérique.

« Nous avons été testés aujourd’hui, a affirmé St-Louis. Ce n’est pas facile de se défendre comme ça. Je suis content de la manière dont les gars se sont battus. »

« Habituellement, votre meilleur joueur en infériorité numérique est votre gardien. Il [Allen] a fait le travail. Les gars devant se sont défendus. Et ça nous a gardés dans le match. »

Mike Hoffman a réussi un doublé pour le Canadien (6-6-1), qui a mis fin à une série de trois défaites. Brendan Gallagher a récolté deux aides.

Austin Czarnik et Lucas Raymond ont marqué pour les Red Wings (7-4-2), qui avaient remporté leurs trois matchs précédents. Ville Husso a réalisé 31 arrêts avant la fusillade.

Le défenseur Johnathan Kovacevic et l’attaquant Evgenii Dadonov avaient été insérés dans la formation du Canadien en relève à Chris Wideman et Josh Anderson. Ce dernier purgeait le premier d’une suspension de deux matchs pour une mise en échec dangereuse à l’endroit du défenseur des Golden Knights de Vegas Alex Pietrangelo.

Dadonov avait raté les quatre derniers matchs du Tricolore, dont les trois plus récents en raison d’un virus.

Le Canadien jouera à nouveau dès mercredi, quand les Canucks de Vancouver seront les visiteurs au Centre Bell.

Une dure bataille

Les Red Wings ont menacé dès les premiers instants du match, mais c’est plutôt le Canadien qui a ouvert le pointage après 5:41 de jeu.

Hoffman a profité d’un retour dans l’enclave pour tirer dans un filet ouvert.

Une bévue de Jonathan Drouin à la ligne bleue des Red Wings lors d’un avantage numérique du Tricolore a ouvert la porte à Larkin pour répliquer. Larkin a d’abord été frustré par Allen en échappée, mais les arbitres lui ont accordé une deuxième chance avec un tir de punition puisque Kirby Dach lui avait donné un coup de bâton. Allen a fermé la porte une deuxième fois au capitaine des Red Wings.

Ce n’était que partie remise pour l’équipe locale. Czarnik a complété un beau jeu de passes amorcé par Andrew Copp et Dominik Kubalik avec 3:31 à faire au premier vingt.

Hoffman a toutefois redonné les devants au Canadien avec 15,2 secondes à écouler à la première période. Encore une fois, il a profité d’un retour après un tir de Gallagher pour faire bouger les cordages.

Les Red Wings ont été menaçants en deuxième période, particulièrement lors de leurs trois avantages numériques. Allen a préservé l’avance du Canadien grâce à plusieurs arrêts sur des tirs dangereux.

Le Canadien a été privé des services du défenseur David Savard pendant les 10 premières minutes du dernier tiers. Savard a écopé une punition d’inconduite pour avoir livré le fond de sa pensée aux arbitres à la fin du deuxième engagement.

« Avez-vous vu la reprise de la punition ? Il n’y avait rien là, a commenté St-Louis. ’Savy’joue un jeu honnête. Il écoule des punitions, il bloque des tirs, il prend soin de l’équipe. Il n’est pas cochon sur la glace. De lui donner une punition comme ça, je comprends David. »

En l’absence de Savard, le Canadien a compris que la meilleure défense était l’attaque et il a décoché les sept premiers tirs au but de la période.

Cependant, les Red Wings ont fait mouche peu de temps après le retour de Savard, à 10:36. Raymond a déjoué Allen grâce à un tir sur réception à la suite d’une passe transversale de Pius Suter.

Le Canadien s’est placé en position délicate quand Juraj Slafkovsky a reçu une punition majeure et une inconduite de partie pour avoir donné de la bande à Matt Luff avec 5:32 à faire à la troisième période. Elmer Soderblom a toutefois été puni pour obstruction un peu plus tard, permettant au Tricolore de respirer un peu mieux durant deux minutes.

Après une période supplémentaire spectaculaire, le Canadien a volé la victoire en tirs de barrage.

Échos de vestiaire

Mike Hoffman a admis que ses deux buts ne feront pas les jeux de la semaine.

« Ce ne sont pas deux beaux buts, mais le résultat de jeux simples. J’étais au bon endroit au bon moment. Parfois, c’est bien d’être récompensé. »

David Savard s’est retenu dans ses commentaires sur le travail des arbitres.

« Je ne ferai pas de commentaires à ce sujet. Je n’étais simplement pas en accord avec ce qu’ils faisaient sur la patinoire. »

Savard a également louangé le travail de Jake Allen.

« Jake a fait des gros arrêts et les gars ont réussi des gros blocs. Nous avions besoin de ça pour gagner ce soir, avec l’adversité et toutes les punitions à tuer. Ce n’était pas facile. Ils ont un bon avantage numérique et ils ont passé beaucoup de temps dans notre zone. Jake a été excellent et les joueurs ont été excellents devant lui. C’est pour ça que nous avons gagné. »