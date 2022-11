Auger-Aliassime se sent prêt pour de nouveaux jalons

Pour la première fois depuis la mi-octobre, Félix Auger-Aliassime profitait d’un dimanche de congé. Ou pas tout à fait. Le Montréalais s’est prêté à une disponibilité média qui lui a permis de revenir sur les plus beaux moments, jusqu’à maintenant, de sa jeune et prometteuse carrière.

Pendant un peu plus de trois semaines, de l’Italie à la Suisse en passant par la Belgique, Auger-Aliassime a été intouchable.

Lorsqu’il a défait l’Allemand Oscar Otte en deuxième ronde du tournoi de Florence, en Italie, le 13 octobre, pour la première de 16 victoires consécutives, le tennisman de 22 ans occupait alors le 13e rang du classement de l’ATP. Lundi matin, il détiendra le sixième échelon.

Surtout, du 13 au 20 novembre à Turin, en Italie, il participera aux Finales de l’ATP pour la première fois de sa carrière, parmi l’élite du tennis mondial masculin.

Depuis ses quartiers temporaires à Paris, où il passera encore quelques jours avant de prendre la direction de Turin, mercredi, Auger-Aliassime est revenu sur ses expériences passées, notamment tous ses échecs en finale qui, à un certain moment, lui ont fait se poser des questions.

Il a finalement pu gagner un premier tournoi, en février dernier à Rotterdam, et ses triomphes lors des tournois de Florence, d’Angers et de Bâle, auxquels s’ajoutent une participation jusqu’à la demi-finale à Paris, samedi, laissent croire à Auger-Aliassime qu’il est capable de gagner les Finales de l’ATP et d’arriver, éventuellement, au premier rang du classement mondial.