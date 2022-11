Un duo montréalais remporte l’or au Grand Prix de France de patinage artistique

Les Montréalais Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont prévalu en couple au Grand Prix de France de patinage artistique, samedi.

À 39 ans, Stellato-Dudek est devenue l’athlète la plus âgée à s’imposer lors d’un Grand Prix.

Il y a deux semaines, le duo a obtenu l’argent à Skate America.

Stellato-Dudek et Deschamps ont récolté 185,84 points, battant les Français Camille et Pavel Kovalev (179,85) et les Allemands Annika Hocke et Robert Kunkel (179,73).

En danse sur glace, les Canadiens Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen ont mérité l’argent (201,93).

Les Italiens Charlene Guinard et Marco Fabbri (207,95) ont triomphé, tandis que les Français Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud ont complété le podium (187,15).

La prochaine étape du Grand Prix se tiendra à Sheffield en Angleterre, du 11 au 13 novembre.