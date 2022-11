Les Tiger-Cats s’attendent à une foule bruyante au domicile des Alouettes

Pour se qualifier à une autre finale de la Coupe Grey, le maraudeur Tunde Adeleke et ses coéquipiers des Tiger-Cats de Hamilton devront se transformer en « guerriers de la route ».

Dimanche, les Tiger-Cats (8-10) rendront visite aux Alouettes de Montréal (9-9) au stade Percival Molson dans le cadre de la demi-finale de la section Est de la Ligue canadienne de football (LCF). Les vainqueurs se rendront ensuite à Toronto pour y affronter les Argonauts (11-7) en finale de l’Est, le 13 novembre.

Il y a trois ans, Adeleke et les Tiger-Cats avaient eu besoin de gagner un seul match, à domicile, pour participer à la finale de Coupe Grey après s’être classés premiers dans l’Est.

L’an dernier, ils ont profité de l’avantage du terrain lors de la demi-finale de l’Est, qu’ils ont gagnée 23-12 face aux Alouettes, après une deuxième place au classement.

Ils ont ensuite pris la mesure des Argonauts 27-19 au BMO Field, pour assurer leur participation à la grande finale de la LCF pour une deuxième année de suite.

Les Tiger-Cats ont perdu ces deux finales de la Coupe Grey aux mains des Blue Bombers de Winnipeg, incluant un revers crève-coeur de 33-25 en prolongation, l’an dernier, sur leur terrain du stade Tim Hortons.

Voilà qu’après avoir complété le calendrier au troisième rang de l’Est cette saison, les Tiger-Cats entameront les éliminatoires devant une foule bruyante et hostile au stade Percival-Molson.

« Lorsque nous sommes à domicile, nous avons les partisans des Ticats qui sont parmi les meilleurs dans la ligue. De les avoir derrière vous et de savoir qu’ils seront bruyants au bon moment, ça représente l’un des avantages les plus marquants de jouer à domicile », de faire remarquer Adeleke.

« Mais nous sommes tous des joueurs de football professionnel et nous jouons la moitié de nos parties à l’étranger. Ouais, c’est différent, ils vont avoir leurs partisans, mais c’est du football éliminatoire. »

Dans le cadre de leur préparation, cette semaine, les Tiger-Cats se sont notamment concentrés à réagir à une foule qui sera probablement tapageuse.

« C’est certain que leurs partisans seront un facteur. (Le stade Percival-Molson) est un endroit où il est toujours difficile de jouer », a souligné l’entraîneur-chef des Tiger-Cats, Orlondo Steinauer.

« C’est un élément que nous ne pouvons pas contrôler, mais c’est certain que si vous marquez des points et que vous êtes capables de dicter l’allure d’un match de football, ça aide, généralement, à l’estomper. Mais même là, ils vont appuyer leur équipe de football peu importe l’allure du match. »

Les Tiger-Cats ont complété la saison avec une fiche de 2-7 à l’étranger, mais ces deux victoires ont été acquises lors de leurs deux plus récentes escapades loin du stade Tim Hortons.

En fait, les Tiger-Cats sont en « mode éliminatoire » depuis un mois, à toutes fins pratiques, et ils ont réagi en complétant la saison avec quatre victoires d’affilée.

« Je crois que ce qui est vraiment important dans la LCF […] c’est la façon dont vous finissez. Vous devez connaître vos plus grands succès au bon moment. Et à l’heure actuelle, nous jouons du bon football et nous n’avons même pas atteint notre niveau de jeu maximal », a mentionné Adeleke.

« Il y a eu des années où nous avons connu beaucoup de succès pendant toute la saison et où nous avons eu une baisse de régime au mauvais moment, d’enchaîner Adeleke. Probablement 90 % de l’équipe a vécu ça, et ce n’est pas ce que nous essayons d’accomplir. »

Les Alouettes ont gagné deux des trois matchs entre les deux clubs en 2022, et chaque fois, l’équipe qui jouait à domicile est sortie victorieuse. Aussi, la formation montréalaise se présente aux éliminatoires après avoir gagné sept de ses 10 dernières parties.

« Nous avons perdu nos deux derniers matchs contre eux, et nous devrons donc jouer notre meilleur football, a rappelé Adeleke. Ce qui s’est produit dans le passé n’a rien à voir avec cette année. »