Medvedev vient de l’arrière et prend la mesure de Shapovalov en finale à Vienne

Le Canadien Denis Shapovalov s’est incliné en finale du tournoi de tennis de Vienne en trois manches de 4-6, 6-3, 6-2 dimanche après-midi face au Russe Daniil Medvedev.

Quatrième joueur mondial et première tête de série, Medvedev a récolté un deuxième titre en 2022, après son triomphe à Los Cabos, au Mexique, en août dernier.

Medvedev a profité de trois doubles fautes et de 12 erreurs directes de Shapovalov au troisième set pour se sauver avec les honneurs du match, en 2 h 17 minutes.

Il a néanmoins eu besoin de sept balles de match, dont quatre à son service, avant de pouvoir célébrer sa victoire.

« Je suis vraiment content », a admis Medvedev dans une entrevue reprise sur le site Internet de l’ATP.

« Ce match a probablement été le meilleur de la semaine parce que Denis jouait de façon vraiment incroyable jusqu’à probablement 4-3 au deuxième set. Le niveau de son jeu a baissé d’un ou de deux pour cent, peut-être, et j’ai été capable de m’en servir. C’est l’une des victoires les plus gratifiantes quand vous savez que votre adversaire est constamment sur l’offensive, mais que vous restez là et faites ce que vous pouvez », a ajouté Medvedev.

En plus de battre le Canadien pour une quatrième fois consécutive, en six duels, Medvedev a privé Shapovalov d’un deuxième titre en carrière et d’un premier depuis 2019, à Stockholm.

Au début d’octobre, Shapovalov avait également atteint la finale du tournoi de Séoul, en Corée du Sud, mais avait plié l’échine en deux sets devant le Japonais Yoshihito Nishioka.

Shapovalov solide

Shapovalov a été le premier à percer la muraille de l’adversaire lors du premier set. Après avoir sauvé une balle de bris au jeu précédent, le Canadien a fait subir à Medvedev un premier bris de service cette semaine grâce à une volée gagnante, pour se donner une avance de 2-1.

Deux jeux plus tard, face à un rival qui n’avait concédé qu’une seule chance de bris et perdu aucun set pendant toute la semaine, Shapovalov a porté le score 4-1 lorsque Medvedev a expédié un revers en parallèle à l’extérieur de la ligne de côté.

Medvedev a récupéré l’un de ces bris dès le jeu suivant, aidé par deux doubles fautes et une erreur directe du Canadien au coup droit.

Fort d’une avance de 5-4, Shapovalov a finalement bouclé ce premier set en 49 minutes grâce à une volée gagnante du revers, non sans avoir, au préalable, gaspillé deux balles de manche.

Medvedev se relève

Le Canadien a été le premier à fléchir au deuxième set après s’être retrouvé devant deux balles de bris lors du quatrième jeu. Après avoir sauvé la première, Shapovalov a commis une erreur directe qui a procuré à Medvedev une avance de 3-1.

Après un cinquième jeu frustrant, lors duquel il n’a pas été en mesure de convertir une seule des quatre balles de bris qui lui avaient été offertes, Shapovalov a ramené le duel à service égal avec un bris au septième jeu.

Toutefois, le Canadien a perdu son service dès le jeu suivant, sans même inscrire un seul point et Medvedev a consolidé ce bris pour forcer la tenue d’une manche décisive.

Trois erreurs directes et une double faute de Shapovalov ont valu à Medvedev un crucial bris de service lors du troisième jeu, qui lui donnait alors une avance de 2-1. Un autre bris, deux jeux plus tard, allait sonner le glas de Shapovalov.

La semaine prochaine, Medvedev participera au Masters 1000 de Paris, qu’il tentera de gagner pour la deuxième fois de sa carrière après son triomphe en 2020.