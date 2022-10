Troisième titre en trois semaines pour Auger-Aliassime

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a remporté un troisième titre en autant de semaines sur le circuit de l’ATP, et un quatrième en carrière, grâce à une victoire en deux manches de 6-3, 7-5 contre le Danois Holger Rune, dimanche, en finale du tournoi de tennis de Bâle.

Comme lors de ses matchs précédents cette semaine, Auger-Aliassime a été invincible à son service, malgré les vaillants efforts de son jeune adversaire de 19 ans pour le solutionner.

Auger-Aliassime a récolté 11 as, commis seulement trois doubles fautes et sauvé les trois balles de bris auxquelles il a été confronté, toutes en deuxième manche.

Deux de ces balles de bris sont survenues à un moment crucial du deuxième set alors que Rune menait 4-3, à service égal.

Toutefois, son service, qui semble être devenu son arme de prédilection, est venu à la rescousse d’Auger-Aliassime. Il a sauvé la première grâce à un service gagnant et la seconde, à l’aide d’un as.

Puis, au 11e jeu de ce deuxième set, Auger-Aliassime s’est créé quatre balles de bris. Il a converti la quatrième lorsque Rune a envoyé coup droit loin à l’extérieur de la ligne de côté.

C’était seulement la deuxième fois depuis le début du tournoi que Rune perdait son service. La précédente était survenue lors du quatrième jeu du premier set.

Avec une avance de 6-5 et au service, Auger-Aliassime a gagné les trois premiers points pour se donner autant de balles de match.

Le Montréalais a gaspillé la première sur une double faute et la seconde, sur une volée du coup droit qui est tombée dans le filet.

La troisième a finalement été la bonne, lorsque Rune a expédié un coup droit hors limites, après une heure 39 minutes de jeu tendu et de qualité de part et d’autre.

« Ç’a été une semaine fantastique. Encore une fois en finale, sans donner de bris de service, sans donner de bris tout au cours de la semaine. J’espère pouvoir continuer, mais pour le moment, je ressens toutes les bonnes émotions qui viennent quand on gagne un tournoi », a déclaré Auger-Aliassime lors d’une entrevue menée sur le court quelques instants après sa victoire.

Après le point décisif, Auger-Aliassime a laissé tomber raquette et s’est laissé choir sur le dos, derrière la ligne de fond, tout en prenant sa tête entre ses deux mains.

Après les traditionnelles poignées de main avec son adversaire et l’arbitre en chef, Auger-Aliassime a manifesté sa joie sur le court pendant quelques instants, s’est abreuvé des applaudissements du public suisse avant de rejoindre les membres de son équipe, assis au niveau du terrain dans l’un des coins de l’enceinte.

« Je n’ai pas l’habitude de réagir autant, mais je pense qu’il s’agissait d’une réaction sincère, à la fin, avec toute la tension présente lors de ce dernier jeu », a-t-il expliqué lors de son entrevue sur le court.

Vainqueur à Florence, il y a deux semaines, et à Anvers, dimanche dernier, Auger-Aliassime gagnera une place au classement de l’ATP à la suite de sa victoire à Bâle et occupera le huitième échelon lundi.

Il a maintenant gagné ses 13 derniers matchs, sa dernière défaite remontant au 3 octobre, au Kazakhastan, contre l’Espagnol Roberto Bautista-Agut.

Quant à Rune, 25e au classement de l’ATP au début de la semaine, il se hissera dans le top 20 pour la première fois de sa carrière, au 18e rang.

« J’ai essayé de dicter le tempo des échanges chaque fois que j’en ai eu la chance, et c’était très difficile aujourd’hui », a déclaré Rune, dans une entrevue dont des extraits ont été publiés sur le site Internet de l’ATP.

« Il a probablement mieux servi que n’importe quel joueur que j’ai affronté, près de la ligne, tellement précis, à plus de 200 km/h. Ç’a été très difficile. J’ai eu quelques balles de bris et il a servi des as. Je ne peux donc pas me blâmer de ne pas avoir réussi à briser son service », a ajouté Rune.