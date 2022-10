Shapovalov domine Coric en deux sets et affrontera Medvedev en finale à Vienne

Le Canadien Denis Shapovalov a mérité son billet pour la finale du tournoi de tennis de Vienne grâce à une victoire en deux manches de 7-6 (4), 6-0 aux dépens du Croate Borna Coric, samedi après-midi.

Face à un rival contre lequel il avait subi deux revers en trois affrontements en carrière, Shapovalov l’a emporté en 1 h 28 minutes grâce, notamment à un taux d’efficacité de 95 pour cent (37 points sur 39) après avoir logé sa première balle de service en jeu.

Après une bataille de 55 minutes lors de la première manche, Shapovalov n’a eu besoin que de 33 minutes pour gagner le deuxième set.

L’Ontarien de 23 ans a réussi sept as, tous lors du premier set, et n’a fait face qu’à une seule balle de bris, qu’il est parvenu à effacer lors du troisième jeu de la deuxième manche. Il a lui-même inscrit trois bris de service en quatre opportunités, toutes acquises pendant la deuxième manche.

Depuis le début de la semaine, Shapovalov a gagné ses quatre matchs et concédé, au passage, un seul set. Il a notamment défait l’Américain Taylor Fritz, 10e joueur mondial, et le Britannique Daniel Evans, classé 26e.

Avec cette victoire, Shapovalov participera à une sixième finale en carrière et à une deuxième en 2022. Le 2 octobre dernier, il s’était incliné lors du match ultime du tournoi de Corée du Sud, face au Japonais Yoshihito Nishioka.

Il tentera aussi d’ajouter un deuxième titre à son palmarès, après son triomphe à Stockholm en 2019.

« Je suis seulement heureux de passer au tour suivant et de me retrouver dans une autre finale cette saison et d’avoir battu d’excellents joueurs en cours de route », a mentionné Shapovalov lors de son entrevue sur le court après le match.

« Je suis enchanté de mes performances cette semaine, et aujourd’hui, ce fut un autre très bon match. Borna joue de l’excellent tennis, il a vaincu de très bons joueurs cette semaine, et je suis donc très content d’avoir gagné aujourd’hui et très satisfait de mon jeu », a ajouté le Canadien.

Dimanche en finale, Shapovalov affrontera le Russe Daniil Medvedev, qui a défait le Bulgare Grigor Dimitrov 6-4, 6-2 lors de l’autre demi-finale présentée préalablement.

Ancien numéro un mondial, Medvedev a gagné ses trois derniers matchs contre le Canadien après avoir perdu les deux premiers.

« J’ai eu des ennuis contre lui lors de nos deux derniers matchs. C’est très dur de jouer contre lui. Il ennuie beaucoup de joueurs et donc, ce sera affrontement très difficile. Mais j’ai confiance en moi, je pense que je joue du vrai bon tennis. Je vais le défier et je vais batailler de tout mon coeur. »

Dominants au service

Au premier set, Shapovalov et Coric n’ont laissé que des miettes à l’adversaire à leur service.

Des deux, Coric est celui qui a été le moins généreux en ne donnant que six points à Shapovalov alors qu’il est parvenu à en récolter neuf lorsque le Canadien se trouvait au service.

Pourtant, c’est Shapovalov qui s’est sauvé avec le bris d’égalité en inscrivant le seul mini-bris de ce jeu décisif dès le tout premier point.

Le Canadien a enchaîné en gagnant son service pour amorcer le deuxième set et dès lors, Coric a semblé perdre tous ses moyens.

Lors de ses trois jeux au service, le Croate de 25 ans n’a gagné que cinq points. Il a commis deux doubles fautes et la seconde est venue mettre fin au match.