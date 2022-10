Félix Auger-Aliassime élimine le numéro un mondial Carlos Alcaraz

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a poursuivi son irrésistible lancée du mois d’octobre en éliminant le numéro un mondial Carlos Alcaraz 6-3, 6-2, samedi en demi-finale du tournoi de tennis de Bâle, en Suisse.

Dans les terres du légendaire Roger Federer et face à celui que de nombreux observateurs voient comme le futur monarque du tennis masculin, Auger-Aliassime a été absolument impérial.

Dans un duel très attendu mais qui n’a finalement duré que 81 minutes, Auger-Aliassime a de nouveau été intraitable au service.

Il a inscrit neuf as, n’a commis aucune double faute et n’a fait face qu’à une seule balle de bris, lors du tout dernier jeu du match. Ce jeu fut le seul, d’ailleurs, où Alcaraz a réussi à gagner plus de deux points au service d’Auger-Aliassime lors d’un même jeu. Par ailleurs, Auger-Aliassime a créé huit occasions de bris et en a converti trois.

En plus de signer une 12e victoire consécutive, et une troisième en autant d’affrontements en carrière face à Alcaraz, Auger-Aliassime aura la chance de remporter un troisième tournoi en autant de semaines, dimanche, contre le vainqueur du match entre le Danois Holger Rune et l’Espagnol Roberto Bautista Agut.

Il y a deux semaines, Auger-Aliassime avait gagné le tournoi de Florence, en Italie, avant de triompher, le week-end dernier, à Anvers, en Belgique.

Auger-Aliassime prend le contrôle

Auger-Aliassime a été le premier à menacer le service de l’adversaire, lorsqu’il s’est donné deux chances de bris lors du quatrième jeu du premier set.

Alcaraz a sauvé la première grâce à un service gagnant et la seconde lorsque le Montréalais a effectué un revers qui est tombé hors limites.

Quatre jeux plus tard, Auger-Aliassime a profité d’une meilleure opportunité encore, et cette fois-ci, il ne l’a pas laissé passer. Lorgnant trois balles de bris, il a converti la première lorsque Alcaraz a expédié un coup droit au-delà de la ligne de fond.

Fort de cette avance de 5-3, Auger-Aliassime a consolidé le bris et bouclé la première manche en 39 minutes en gagnant les quatre points à son service, incluant ses cinquième et sixième as de ce premier set.

Le premier bris du deuxième set est arrivé beaucoup plus rapidement, soit lors du troisième jeu. Et l’Espagnol de 19 ans a probablement trouvé que tout est allé très vite !

Auger-Aliassime a obtenu son deuxième bris du match en gagnant les quatre points au service d’Alcaraz, dont le dernier lorsqu’il a effectué un splendide revers en parallèle qui a abouti sur la ligne de côté, sur une première balle de service.

Auger-Aliassime a récolté un troisième bris lors du septième jeu, ce qui lui donnait la chance de mettre fin au match à son service.

Après avoir effacé la seule chance de bris d’Alcaraz, Auger-Aliassime a concrétisé sa victoire à l’aide d’un service que l’Espagnol n’a pas pu retourner de l’autre côté du filet.

Par ailleurs, à Vienne, l’Ontarien Denis Shapovalov se mesure au Croate Borna Coric pour une place en finale, dimanche, contre le Russe Daniil Medvedev.

Ce dernier a éliminé le Bulgare Grigor Dimitrov en deux manches de 6-4, 6-2 dans la première demi-finale de la journée.