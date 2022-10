Un long voyage attend le Canadien, qui a fait l’acquisition de Beaudin

Après un séjour à domicile en deux temps, les joueurs du Canadien de Montréal auront l’occasion de tisser des liens lors d’un long voyage de quatre matchs.

Le Tricolore s’est envolé vers Buffalo, mercredi. Il commencera son périple d’un peu plus d’une semaine avec un duel contre les Sabres, jeudi. Il passera ensuite quatre jours à St. Louis, ponctués d’un duel contre les Blues, samedi. Les deux derniers arrêts auront lieu au Minnesota et à Winnipeg, respectivement mardi et jeudi prochains.

« Nous allons affronter de bonnes équipes, mais c’est aussi l’occasion de passer du temps entre nous, a raconté le capitaine Nick Suzuki après la défaite de 3-1 du Canadien contre le Wild, mardi au Centre Bell. Nous avons aussi des activités de groupe à l’horaire. »

Chris Wideman jouera le rôle de guide touristique durant le séjour à St. Louis, lui qui est originaire de la région. Il doit notamment accueillir les membres du Canadien à son club de golf régulier dimanche.

« On voit déjà à quel point il a hâte de nous montrer la ville », a mentionné le défenseur Jordan Harris après l’entraînement du Canadien, mercredi.

Le Canadien tentera de retrouver le sentier de la victoire. Après avoir gagné ses deux premiers matchs à domicile lors du plus récent séjour à Montréal, il a encaissé deux défaites consécutives contre les Stars de Dallas et le Wild.

« Ce sont deux équipes physiques, qui travaillent fort et qui jouent de la bonne façon, a noté le défenseur Kaiden Guhle. C’est à nous de surmonter le défi que représentent les équipes qui jouent de cette façon. Je ne pense pas que nous avons connu des mauvais matchs. Les bonds ne sont simplement pas allés en notre faveur. »

Le Canadien pourrait obtenir des renforts durant son voyage. L’équipe a pris la route avec officiellement seulement six défenseurs dans sa formation, après avoir cédé Corey Schueneman au Rocket de Laval. Cela laisse croire que Joel Edmundson pourrait revenir au jeu durant le séjour à l’étranger.

Edmundson n’a toujours pas joué cette saison. Il s’est blessé au dos à la suite d’une collision sur glace avec Suzuki quelques jours avant le début du camp.

Le Manitobain âgé de 29 ans devait éviter les contacts à l’entraînement, mercredi. Il a mené les étirements à la fin de la séance, un signe qui laisse présager un retour au jeu imminent.

Les attaquants Joel Armia (haut du corps) et Juraj Slafkovsky (haut du corps) ont aussi accompagné l’équipe. Armia devait éviter les contacts à l’entraînement, mercredi, tandis que Slafkovsky a pu s’entraîner sans restriction.

Slafkovsky était à l’écart depuis samedi en raison d’une blessure au haut du corps. Il a raté les deux derniers matchs du Canadien.

Par ailleurs, Wideman et l’attaquant Josh Anderson n’ont pas participé à l’entraînement. Ils ont plutôt profité d’une journée de traitements.

Beaudin rejoint le Rocket

Le Canadien a fait l’acquisition du défenseur Nicolas Beaudin des Blackhawks de Chicago en retour de l’attaquant Cam Hillis et il se rapportera au Rocket.

Beaudin, qui est âgé de 23 ans, a disputé 23 rencontres dans la LNH avec les Blackhawks et a récolté deux buts et quatre aides. Il a également amassé sept buts et 35 aides en 137 matchs dans la Ligue américaine de hockey avec les IceHogs de Rockford.

Les Blackhawks ont sélectionné le natif de Châteauguay en première ronde, 27e au total, lors du repêchage de 2018.

Pour sa part, Hillis a été un choix de troisième tour du Canadien en 2018, 66e au total. L’attaquant natif d’Oshawa, en Ontario, a disputé un match dans la LNH avec le Tricolore en 2021-22. Hillis évoluait avec les Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL.