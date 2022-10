Juraj Slafkovsky rencontrera les médecins et sera absent face au Wild

L’attaquant recrue du Canadien de Montréal Juraj Slafkovsky est toujours sur la touche en raison d’une blessure au haut du corps et il ratera au moins le match de mardi face au Wild du Minnesota au Centre Bell.

Une porte-parole du Tricolore a indiqué que Slafkovsky devait subir des examens lundi, puis rencontrer les médecins mardi. Une mise à jour de son état de santé devrait donc avoir lieu mercredi.

Slafkovsky a raté le match de samedi que le Canadien a perdu 5-2 face aux Stars de Dallas.

Le Slovaque avait marqué son premier but dans la LNH deux jours plus tôt, lors d’une victoire de 6-2 contre les Coyotes de l’Arizona.

À l’âge de 18 ans et 204 jours, Slafkovsky est devenu le quatrième plus jeune joueur dans l’histoire du Canadien à inscrire son premier but en carrière derrière Mario Tremblay (18 ans, 75 jours), Jesperi Kotkaniemi (18 ans, 118 jours) et Claude Lemieux (18 ans, 141 jours).

Slafkovsky est également devenu le plus jeune joueur d’origine slovaque de l’histoire de la LNH à marquer son premier but en carrière. Cette marque était précédemment détenue par Marian Gaborik (18 ans, 235 jours, le 6 octobre 2000).

Le Canadien a sélectionné Slafkovsky au premier rang du repêchage de la LNH en juillet dernier.