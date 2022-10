Les Stars ont offert une leçon aux jeunes joueurs du Canadien

Au cours d’une semaine avec plus de hauts que de bas, le Canadien de Montréal a montré ses deux visages à ses partisans.

Il y a d’abord eu le beau visage. Celui des jeunes fougueux et confiants qui ont comblé un retard de deux buts pour vaincre les Penguins de Pittsburgh avant d’écraser les Coyotes de l’Arizona.

Puis les jeunes du Canadien ont rappelé qu’ils n’étaient pas à l’abri d’erreurs coûteuses lors d’une performance en dents de scie dans une défaite face aux Stars de Dallas, samedi.

« À cinq contre cinq, je n’ai pas détesté notre match, a affirmé l’entraîneur-chef des Canadiens, Martin St-Louis, après le revers de 5-2 face aux Stars. Nous avons commis trop de revirements, mais il y a aussi du positif à ne pas oublier. Et nous allons corriger les erreurs. »

St-Louis a souligné que l’échec-avant des Stars avait embêté les joueurs du Canadien et que sa troupe devait apprendre à mieux gérer cette pression.

La bonne nouvelle est que St-Louis a également noté que sa troupe était à un bond ou deux de créer l’égalité dans la rencontre.

Une confiance à préserver

Toutefois, il ne faudrait pas que les erreurs et les défaites effritent la confiance des jeunes joueurs du Canadien.

« Souvent, un joueur qui arrive dans la ligue va être excité, mais il peut aussi être nerveux et avoir peur de faire de gros jeux, a raconté l’attaquant Jake Evans. Nos jeunes joueurs n’ont pas froid aux yeux et ils font des jeux osés. Il y a eu [Kaiden] Guhle l’autre fois avec une superbe passe pour Nick [Suzuki]. Ce soir, c’était le tour d’Arber [Xhekaj]. »

Xhekaj a amassé un but et une aide dans la défaite face aux Stars. Il a cependant admis avoir été coupable de quelques erreurs. Il demeure gonflé à bloc après six rencontres dans la LNH.

« Je me sens bien mon gars, je suis confiant, a dit l’Ontarien âgé de 21 ans. Je dois travailler sur ma gestion de l’espace et faire confiance à mon coup de patin, savoir que je ne me ferai pas brûler. Et avec la rondelle, j’ai de plus en plus confiance pour tenter des jeux à la ligne bleue et lancer la rondelle. »

Le défenseur Joel Edmundson a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement, samedi. Un retour au jeu pourrait donc approcher dans son cas, tout comme dans celui de l’attaquant Joel Armia.

Le temps des décisions pourrait venir bientôt, alors que leur retour nécessiterait le renvoi d’un défenseur et d’un attaquant dans la Ligue américaine, si tout le reste du groupe demeure en santé d’ici là.

Le Canadien était en congé dimanche. Il sera de retour à l’entraînement lundi, puis accueillera le Wild du Minnesota, mardi.

Evans a assuré que les jeunes joueurs n’auront pas perdu leur enthousiasme.

« Je n’ai pas encore vu de différence de leur côté. Ils continuent d’amener une bouffée d’air frais et une belle énergie à l’aréna. Et ils continuent de bien paraître sur la patinoire », a-t-il insisté.

Par ailleurs, le gardien Carey Price rencontrera les médias lundi à Brossard, à midi, afin d’offrir une mise à jour sur son état de santé.