Les espoirs de championnat s’effondrent pour le CF Montréal

Les attentes étaient élevées, et la chute fut douloureuse. Les espoirs de championnat se sont écroulés dimanche pour le CF Montréal, qui s’est incliné 3-1 en quart de finale du tournoi de la MLS face au New York City FC. L’équipe qui se relèvera l’an prochain risque d’être bien différente.

La demi-finale de l’Est a bien mal débuté pour le CF Montréal. À peine 5 minutes s’étaient-elles écoulées que les visiteurs ouvraient la marque. Maximiliano Moralez, laissé seul devant la cage béante, a profité d’une confusion devant le but pour inscrire New York au pointage.

Plutôt que de décourager les favoris de la foule, ce but a fouetté les joueurs en noir et bleu. Le jeu s’est transporté dans la zone défensive new-yorkaise pour l’essentiel du reste de la demie. Par trois fois, le jeune Ismaël Koné a tenté sa chance contre le gardien new-yorkais Sean Johnson. Rien n’est rentré.

Un cri de joie bien bref a retenti dans le stade lorsqu’en réception d’un coup de pied de coin le ballon s’est retrouvé au fond du filet de New York. Pas de chance : la poussée était hors jeu et le but, invalide.

Le onze montréalais n’a cessé de cogner à la porte du club américain. Des tirs cadrés, d’autres tout juste à côté. Des montées rapides et des occasions avortées. Rebelote. Rien de concret au final pour les partisans du CF Montréal. « Aujourd’hui, le ballon ne voulait pas rentrer », a observé le capitaine Samuel Piette après le match.

Sentant la conjoncture contre eux, les joueurs de New York ont joué sur leurs talons durant presque toute la rencontre. Leur pugnacité leur aura valu trois cartons jaunes.

Toute cette dynamique s’est écroulée en toute fin de première demie. Le New York City FC a profité d’une de ses rares ouvertures pour doubler son avance. Héber Araújo dos Santos s’est faufilé au milieu d’une défense montréalaise poreuse pour marquer à la limite des arrêts de jeu.

La deuxième demie ne fut guère mieux. Une sortie hasardeuse du gardien James Pantemis a fauché un joueur adverse dans la zone de réparation, offrant un coup franc direct à New York. Il n’en fallait pas davantage pour que l’écart se creuse à 3-0.

Malgré le style de jeu très fermé de New York, le CF Montréal a réussi à ouvrir la marque. À la 85e minute, Djordje Mihailovic a offert un peu d’espoir à une foule déçue en redirigeant habilement un centre de son coéquipier Victor Wanyama. Trop peu trop tard dans un match sans lendemain.

« C’est dur quand tu sens que tu as joué ta meilleure demie de la saison et que tu tires de l’arrière 2-0 », a confié Alistair Johnston devant les journalistes après la défaite de 3-1.

« Impossible est une opinion », a commenté l’entraîneur, Wilfried Nancy, après la rencontre. « On y a toujours cru. Les gars ont toujours cru qu’on pouvait faire quelque chose de bien. […] On a contrôlé le match, mais on s’est fait punir sur deux occasions [de marquer]. »

Des départs à venir

Ce dernier but de Mihailovic est une belle façon d’ailleurs pour lui de dire au revoir à ses partisans. Il prendra la route de l’Europe la saison prochaine pour jouer aux Pays-Bas.

D’autres joueurs clés quitteront Montréal lors de la saison morte. Le milieu de terrain Victor Wanyama a lui-même annoncé que son contrat ne serait pas renouvelé au terme de la saison. Certaines rumeurs envoient également le prometteur Koné à l’étranger, bien qu’il y ait de fortes chances qu’il demeure à Montréal une année de plus pour se perfectionner.

L’entraîneur Nancy n’a pas voulu répondre aux questions concernant son avenir. L’ensemble des joueurs souhaite qu’il reste, dixit le capitaine Piette.

Direction Coupe du monde

Pas moins de cinq joueurs du CF Mont-réal se retrouveront à nouveau sur le terrain en novembre. Ils font partie de la composition de l’équipe canadienne de la Coupe du monde présentée au Qatar.

Les défenseurs Joel Waterman, Kamal Miller et Alistair Johnston porteront le maillot orné de l’unifolié, ainsi que les milieux Samuel Piette et Ismaël Koné.

Quelques jours de repos s’imposent toutefois pour ces joueurs sollicités, a admis Alistair Johnston après le match de dimanche. « Il faut prendre quelques journées pour décompresser, mais, en même temps, le Qatar va être dans mon esprit. On va prendre quelques semaines pour se préparer au prochain défi. Là, on ne va pas représenter Montréal, on va représenter la nation au complet. »

Les amateurs de soccer se donnent donc rendez-vous le 20 novembre prochain pour la première participation du Canada lors d’une Coupe du monde depuis 1986.