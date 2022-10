Félix Auger-Aliassime remporte le tournoi d’Anvers

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime a remporté un deuxième tournoi en autant de semaines, dimanche, alors qu’il a défait l’Américain Sebastian Korda en deux manches de 6-3, 6-4 en finale du tournoi d’Anvers.

Ce triomphe fait suite à celui réalisé la semaine dernière, à Florence, en Italie, face à J.J. Wolf, également des États-Unis. Il s’ajoute, aussi, à celui obtenu au tournoi de Rotterdam, en février, face au Grec Stefanos Tsitsipas.

Auger-Aliassime compte maintenant trois titres en carrière, tous acquis lors de tournois joués sur surface dure et à l’intérieur.

Selon des statistiques fournies par Tennis Canada, il est le meneur de l’ATP avec 19 victoires sur surface dure en salle, n’ayant perdu que quatre matchs cette saison sur cette surface.

« C’est une autre merveilleuse semaine. J’ai joué de l’excellent tennis et j’ai vraiment bataillé dur pour me retrouver ici devant vous aujourd’hui. Je me dois de rendre hommage à mon équipe, que je remercie », a déclaré Auger-Aliassime lors de la cérémonie de remise de trophée.

« Mon instructeur et mon physiothérapeute sont ici, et toute ma famille a passé la semaine ici. Je vous en remercie. Ç’a été une grande semaine », a ajouté le Montréalais, qui l’a emporté en 1 h 26 minutes.

Sans être aussi étincelant que lors de son match de demi-finale, samedi, lors duquel il avait amassé 22 as contre Richard Gasquet, Auger-Aliassime a de nouveau offert du jeu de qualité à son service.

Tout comme samedi, il n’a commis qu’une seule double faute — sur le tout premier point du match — et a inscrit sept as, dont cinq lors de la manche initiale. Il a réussi 78 pour cent de ses premiers services et a gagné 85 pour cent des points après avoir placé sa première balle en jeu.

Alors qu’il n’avait concédé aucune chance de bris à Gasquet, Auger-Aliassime n’en a donné que deux à Korda, toutes deux lors du quatrième jeu de la deuxième manche.

Face à un déficit de 15-40, le Montréalais a gagné les quatre points suivants, un à l’aide d’un as et deux autres grâce à des services gagnants, pour garder le duel à service égal.

Lors du jeu suivant, Auger-Aliassime a réussi son deuxième bris du match pour se donner une avance de 3-2 qu’il a su préserver.

Le Montréalais a mis fin à l’affrontement à son service, convertissant sa première balle de match grâce à un coup qui a abouti près de la ligne de côté et que Korda a à peine touché du bout de la raquette.

Auger-Aliassime avait remporté la première manche en 35 minutes, aidé par un bris lors du sixième jeu.

Korda menait 40-15 et semblait en contrôle du jeu, mais Auger-Aliassime a gagné les quatre points suivants, le dernier grâce à un passing du coup droit en parallèle sur lequel Korda n’a rien pu faire.

Il s’agissait du troisième affrontement entre Auger-Aliassime et Korda, deux athlètes de 22 ans voués à un bel avenir.

Le 17 mars 2021, le Montréalais avait signé une victoire en deux manches de 6-3, 6-4 en huitièmes de finale du tournoi d’Acapulco, sur surface dure. Korda avait vengé cet échec en dominant Auger-Aliassime 6-2, 6-2 le 29 avril dernier en quarts de finale du tournoi d’Estoril, au Portugal, joué sur terre battue.

Auger-Aliassime s’est présenté à Anvers à titre de deuxième tête de série et 10e joueur mondial. Lundi matin, il se hissera au neuvième échelon, devant l’Américain Taylor Fritz. Quant à Korda, il passera du 36e au 33e rang au classement de l’ATP.

Par ailleurs, Korda a perdu en finale pour une deuxième semaine d’affilée, après son revers contre Andrey Rublev dimanche dernier en Espagne.

Korda, qui avait eu besoin de trois manches et 2 h 47 minutes pour éliminer Dominic Thiem samedi en demi-finale, a semblé ennuyé par un problème à l’épaule droite, particulièrement lors du premier set.

Après avoir concédé la première manche, Korda a demandé une pause médicale pour recevoir des traitements. Après un délai de quatre minutes, Korda est revenu sur le court.

Face à Auger-Aliassime, Korda n’a réussi qu’un seul as et a commis deux doubles fautes.

« Des finales consécutives représentent une belle réalisation », a noté Korda lors de la cérémonie de remise de trophée.

« Malheureusement, nous n’avons pas réussi à aller jusqu’au bout. Mais nous serons de retour au cours des prochaines semaines avec l’espoir de franchir une étape de plus. »