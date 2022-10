Blessé au haut du corps, Juraj Slafkovsky ratera le match de samedi face aux Stars

L’attaquant recrue Juraj Slafkovsky ratera la rencontre de samedi contre les Stars de Dallas en raison d’une blessure au haut du corps.

Slafkovsky n’a pas pris part à l’entraînement matinal du Tricolore au Complexe sportif Bell, à Brossard. Un porte-parole du Canadien a précisé que le Slovaque s’est blessé lors du dernier match et que son cas fera l’objet d’une réévaluation quotidienne.

Lors de ce match, jeudi soir au Centre Bell face aux Coyotes de l’Arizona, Slafkovsky a inscrit son premier but en carrière dans la LNH, à sa cinquième partie.

Du coup, à l’âge de 18 ans et 204 jours, il est devenu le quatrième plus jeune joueur dans l’histoire de l’équipe à réussir son premier but en carrière derrière Mario Tremblay (18 ans, 75 jours), Jesperi Kotkaniemi (18 ans, 118 jours) et Claude Lemieux (18 ans, 141 jours).

Par ailleurs, Slafkovsky est également devenu le plus jeune joueur d’origine slovaque de l’histoire de la LNH à marquer son premier but en carrière. Cette marque était précédemment détenue par Marian Gaborik (18 ans, 235 jours, le 6 octobre 2000).

Le Canadien (3-2-0) se présentera devant les Stars (3-0-1) en quête d’une troisième victoire consécutive et d’une quatrième en autant de sorties devant ses partisans.