L’exubérance contagieuse des recrues du Canadien

La joie de vivre des recrues du Canadien de Montréal est contagieuse auprès de leurs coéquipiers, mais aussi des partisans.

La foule était en liesse jeudi soir après le combat d’Arber Xhekaj et le premier but en carrière de Juraj Slafkovsky, dans une victoire de 6-2 du Tricolore face aux Coyotes de l’Arizona. Elle a continué à scander le nom du Slovaque âgé de 18 ans durant une entrevue sur la patinoire après la rencontre – une tradition pour la télévision réservée à la première étoile du match.

Slafkovsky venait de se balader sur la patinoire pour lancer trois rondelles dans la foule. Il s’est même amusé à écouter quel côté criait le plus fort avant d’envoyer la dernière rondelle dans les gradins.

Xhekaj et Slafkovsky étaient encore très enjoués dans le vestiaire après la rencontre. L’entraîneur-chef Martin St-Louis était aussi content pour eux et il espère voir tous ses joueurs garder cette énergie aussi longtemps que possible.

« C’est sûr que la majorité du temps, vous voulez que vos joueurs contrôlent leurs émotions. Mais compter son premier but et livrer une première bataille, ce sont des choses qui n’arrivent qu’une seule fois, a rappelé St-Louis, vendredi. Il faut les laisser vivre leurs émotions et je suis content pour eux. »

« Nous avons une mentalité de meute et c’est agréable de voir ça, a-t-il ajouté. Moi, ce que j’aime, c’est voir les gars être contents pour l’autre, pour celui qui fait un jeu, qui a son moment. Ça, c’est agréable à voir. »

Les joueurs du Canadien étaient tous heureux pour Slafkovsky après la rencontre, affichant de larges sourires en regardant dans sa direction ou en commentant son premier but.

Un début de saison encourageant

La bonne humeur règne chez le Tricolore après cinq parties, alors que l’équipe présente un dossier de 3-2-0. Pourtant, rien ne laissait présager un tel début de saison lors du camp, quand l’équipe a perdu ses huit rencontres préparatoires.

« Nous étions 0-8, mais la manière que nous jouions était rassurante pour moi, a insisté St-Louis. C’était rare que nous comptions sur une meilleure formation que l’autre équipe. Nous avions beaucoup de jeunes dans notre formation. Nous travaillions sur beaucoup de choses. »

« Nous n’étions pas concentrés sur les résultats, mais plutôt la manière pour nous améliorer collectivement, oui, mais aussi individuellement. Je ne suis donc pas surpris de notre bon départ parce que nous nous sommes bien préparés durant le camp, si nous oublions les résultats. »

Si les résultats n’étaient pas primordiaux durant le camp, St-Louis a répété au cours des derniers jours que la victoire est importante, même si l’accent a été placé sur le développement cette saison.

« Si vous vous concentrez juste sur la victoire et vous oubliez le processus, vous vous développerez moins, avait expliqué St-Louis plus tôt cette semaine. Nous nous concentrons sur le processus, mais pas en pensant que la victoire n’est pas importante. Il est important d’atteindre le résultat, sinon le processus n’est peut-être pas le bon. »

« Une équipe compétitive »

Cela devrait plaire aux vétérans, qui refusent de dire que l’équipe est en reconstruction.

« Nous avons une équipe compétitive. Nous comptons sur des vétérans qui ont déjà beaucoup gagné et des jeunes qui ont des rôles importants et qui jouent bien. Nous nous présentons à l’aréna chaque jour avec la conviction que nous allons gagner », a martelé Brendan Gallagher après la rencontre, jeudi.

Le Canadien prenait sa première photo d’équipe, vendredi au Centre Bell. La présidente, sports et divertissement, France Margaret Bélanger, est devenue la première femme sur le comité exécutif de l’équipe à apparaître sur la photo officielle du Canadien.

Jodi van Rees, thérapeute sportive adjointe et massothérapeute, est la première femme à être apparue sur la photo d’équipe officielle du Tricolore au début des années 2000.

Le directeur général Kent Hughes et le gardien Carey Price étaient les deux absents de marque. Une porte-parole du Canadien a indiqué que Hughes était à l’extérieur pour faire du recrutement et qu’il sera ajouté sur la photo par informatique. Elle n’était pas en mesure de confirmer si Price sera aussi ajouté ou non. Paul Byron, l’autre joueur du Canadien dont le nom est inscrit sur la liste des blessés à long terme, était présent.

Les joueurs du Canadien devaient ensuite s’entraîner, mais la séance a été annulée en raison d’un problème d’aqueduc dans le secteur.

« Je ne pense pas que ça dérange beaucoup les gars aujourd’hui », a dit St-Louis avec les yeux rieurs.

Les Stars de Dallas, qui seront l’adversaire du Canadien samedi soir, ont également annulé leur entraînement.