Un match déterminant pour les Alouettes samedi

Les Alouettes de Montréal savent très bien l’enjeu à la clé des deux prochaines rencontres face aux Argonauts de Toronto. N’essayez toutefois pas de les faire voir plus loin que le match de samedi.

Les Argos (10-6) s'amènent au stade Percival-Molson pour le premier match d’une série aller-retour en première place dans l’Est. Mais ils pourraient bien perdre cette place si les Alouettes (8-8) remportent ces deux duels.

Il n’y a pas si longtemps, l’équipe de Danny Maciocia avait une fiche de 2-6 et la plupart des observateurs ne donnaient pas cher de leur peau. Mais dans le vestiaire, personne n’a pensé qu’il fallait faire une croix sur cette saison.

« C’est excitant, c’est un beau revirement de situation. Ça confirme ce qu’on a toujours dit dans ce vestiaire : nous avons confiance en notre personnel, a noté Maciocia. Nous avons toujours cru en nous, autant les joueurs que les entraîneurs. […] Le mérite revient aux joueurs et à mes adjoints, qui ont travaillé d’arrache-pied pour nous placer dans cette position. »

Cette position, c’est de se retrouver à deux matchs de la fin du calendrier en bonne posture pour terminer en tête, sa destinée bien en mains.

« Le calendrier est fait comme ça : il nous offre deux matchs très intéressants dans les deux prochaines semaines », a dit Maciocia quand on lui a fait remarquer que son club n’a pas affronté les Argos depuis la deuxième semaine du calendrier.

« Absolument que je suis content d’avoir notre destin entre nos mains, a-t-il poursuivi. Avec tout ce qu’on a vécu depuis le début de l’année, de penser qu’aujourd’hui on se trouve dans une situation où on contrôle notre destin, je ne pense pas que bien des gens auraient gagé là-dessus. On est content, mais on est conscient aussi de l’opportunité qui se présente à nous. J’espère qu’on va se présenter et qu’on va tout donner pour aller chercher une victoire. »

Des occasions bousillées

Car les Alouettes ont bousillé quelques occasions dans le dernier droit, il faut bien l’admettre. Notamment il y a deux semaines, en offrant une performance bien en deçà des attentes dans un revers contre le Rouge et Noir d’Ottawa à domicile.

« La bonne équipe va se présenter, a affirmé l’entraîneur-chef. Je crois que l’équipe que nous avons va se présenter. Je vais très bien dormir vendredi soir. »

« Les entraîneurs nous ont mis dans la bonne position pour l’emporter, à nous d’exécuter, a mentionné le receveur Eugene Lewis. Je compte sur mes coéquipiers pour reconnaître l’enjeu de ce match et de se présenter en conséquence. »

Car l’objectif de terminer premier dans l’Est passe absolument par un gain ce samedi. Même si l’équipe ne veut pas penser plus loin que le prochain match, elle est très consciente de ce que le premier rang signifie.

« Finir premier, c’est gros : tu as un laissez-passer et une seule victoire t’amène à la Coupe Grey, a fait remarquer l’entraîneur des demis et adjoint à l’entraîneur-chef, André Bolduc. Si tu regardes dans l’histoire des Alouettes, je pense que la plupart de leurs conquêtes se sont passées comme ça. Je pense qu’une seule fois [elles sont passées par la demi-finale de l’Est]. Winnipeg, au cours des deux dernières années, c’est ce qui est arrivé : semaine de congé, tu te reposes chez vous, une victoire à domicile et tu te retrouves en finale. On a beaucoup de nouveaux joueurs dans l’équipe ; on essaie de les sensibiliser à ça. »

Et bien qu’on ne veuille pas regarder trop loin devant, cette première place a bel et bien été discutée à l’interne.

« Danny a abordé la question avec chaque unité, moi je l’ai fait avec la mienne, a admis Bolduc. C’est important de tout laisser sur le terrain dans les deux prochains matchs : si on sort amoché de ça, ce n’est pas grave, on aura la semaine de congé pour guérir nos petits bobos. »

« Samedi, la pression n’est pas sur nous. Nous, notre deuxième place est garantie, le match éliminatoire à domicile est garanti. Maintenant, il faut aller brasser les cartes un peu. »

Le match se mettra en branle à 16 h : les Alouettes seront donc fixées sur leur sort en début de soirée.