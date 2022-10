Les astres (québécois) alignés pour le CF Montréal

Rarement l’alignement du CF Montréal n’aura compté autant de Québécois et de Canadiens. Encore moins à des postes aussi importants. Fort de ses talents locaux, le Bleu-blanc-noir se dirige vers une demi-finale de l’Est contre le FC New York dimanche avec une confiance inégalée.

La stratégie bien avouée du CF Montréal de recruter et d’entraîner les talents d’ici a fini par payer. Le capitaine est désormais Québécois, le gardien de but aussi, et l’équipe vient de connaître sa meilleure saison de tous les temps. Dimanche, elle se frottera avec les champions en titre, le FC New York, au stade Saputo.

« La chance joue dans une victoire », a relativisé devant les médias Djordje Mihailovic, milieu offensif vedette, après la séance d’entraînement de vendredi.

L’académie du CF Montréal joue aussi dans les succès du onze montréalais. Y sont passés le gardien de but James Pantemis, le milieu de terrain Mathieu Choinière (également Québécois) et l’entraîneur Wilfrid Nancy. À cette sauce locale s’ajoutent bon nombre de joueurs canadiens. La chimie, à en croire les encouragements bien sentis des joueurs de l’entraînement de vendredi, crée de l’ébullition sur le terrain.

« Il y a de la joie comme il y en a toujours eu », a commenté l’entraîneur Nancy, à quelques heures de l’une de ses plus grandes rencontres en carrière.

Le Français d’origine vit à Montréal depuis 17 ans. Son approche « adaptée à l’opposition » mise surtout sur les passes et le jeu d’équipe. Grâce à sa vision, le FC Montréal a terminé en deuxième position du classement de l’Est. Et il joue avec entrain.

« On sait qu’on a entre 50 % à 60 % de possession de ballon. Nos trois défenseurs centraux, Rudy [Kamacho] est premier, Joël [Waterman] est deuxième et Kamal [Miller] est troisième sur le nombre de passes progressif [soit les passes qui font avancer le ballon d’au moins 10 mètres vers le but adverse]. Pour nous, la possession, c’est un outil. Ce n’est pas un outil pour juste garder la balle. C’est un outil pour aller vers l’avant », a-t-il expliqué.

Cet altruisme se sent chez les joueurs. « Si je réussis 100 % de mes passes sans marquer de but, je serai sans doute plus heureux que si je marque un but, pour être bien honnête », a confié Mihailovic.

New York ? New York !

Le dernier match entre le FC Montréal et le New York FC s’était soldé par un pointage nul. Mais, seulement sur papier. Le onze montréalais avait dominé la possession du ballon, à près de 59 %, et dominé les tirs au filet 13-2.

Wilfrid Nancy compte attendre le jour du match avant de tabler avec ses joueurs sur les tactiques à adopter. « Ça ne change rien. On manifeste déjà une bonne opposition. On se concentre sur nous et on veut continuer avec ce qu’on fait. […] On n’a pas parlé de New York. On a parlé des concepts qu’on veut mettre en place. »

New York, champion en titre de la Coupe de la MLS, aura aussi sans doute changé son approche, soupèse par ailleurs Nancy.

« Ça va nous prendre un plan B », a prévenu Djordje Mihailovic. « Si ce qu’on fait ne marche pas, il faudra être capable de changer notre plan et de s’adapter en cours de match. »

L’étoile filante nommée « Koné »

Quelques vedettes du CF Montréal seront à surveiller dimanche, à commencer par l’attaquant Ismaël Koné. Son ascension n’est ni plus ni moins que fulgurante. L’an dernier, il jouait avec le club amateur CS Saint-Laurent. La semaine dernière, à vingt ans seulement, il a inscrit le but gagnant contre Orlando et propulsé son équipe en demi-finale de l’Est.

Sa mère ne sera pas dans les estrades ce dimanche — il l’a lui-même confirmé — mais ses anciens coéquipiers ne manqueront sans doute pas une de ses foulées.

« Les jeunes me suivent parce qu’on vient du même club. Ça fait plaisir de jouer un rôle comme ça », raconte-t-il, manifestement heureux d’être le centre de l’attention : « J’aime bien attaquer, créer, être décisif et surtout marquer. »

Son étoile brille et ce n’est pas du vent. Il pourrait bien jouer d’importantes minutes pour l’équipe du Canada lors de la Coupe du Monde cet automne. Des rumeurs circulent même à propos d’offres de grands clubs anglais.

Certainement conscient que les attentes sont élevées, il respire la confiance. « Ils vont avoir de bons moments, nous aussi. De moins bons moments, nous aussi. À la fin de la journée, on va tout laisser sur le terrain. Et on veut la victoire plus qu’eux. »

L’autre étoile à suivre, c’est Djordje Mihailovic, qui sortira bientôt de l’orbite montréalaise. Le prolifique attaquant a déjà été signé par un club néerlandais pour l’an prochain.

Il n’y a pas que les joueurs qui frétillent à l’idée d’entrer dans le stade dimanche. Les amateurs ont acheté l’ensemble des 19 619 billets disponibles en quelques minutes seulement lors de l’ouverture des guichets. L’ambiance risque de donner le tournis.