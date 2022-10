Les Alouettes veulent déloger les Argonauts

Le mauvais temps n’a pas ralenti les ardeurs des Alouettes pendant l’entraînement de jeudi. La formation montréalaise compte d’ailleurs avoir la pédale au plancher pour la prochaine semaine, voire le prochain mois.

Les Alouettes (8-8) amorceront samedi une importante série aller-retour face aux Argonauts de Toronto (10-6). Deux victoires permettront aux Alouettes d’arracher le premier rang aux Argos. Mais avant de penser au match du 29 octobre, la formation de Danny Maciocia compte tout donner ce samedi.

« Si on perd samedi, il n’y a plus d’enjeu, a expliqué André Bolduc, entraîneur des demis et adjoint à l’entraîneur-chef. Il faut donc ne rien ménager samedi ; il n’y a pas de jeu qu’on va cacher pour la semaine prochaine ou de gars qu’on va reposer : c’est 100 milles à l’heure ! »

Bolduc et Maciocia devront d’ailleurs faire appel au porteur de ballon William Stanback de façon plus régulière.

« C’est sûr : il a joué 20 répétitions dans le premier match, 30 dans le deuxième. Il en aura 40 ce samedi, a indiqué Bolduc. [On y va] graduellement : il revient d’une grave blessure. Pour moi, l’important c’est de le voir s’entraîner à fond la caisse sans boiter. Il me donne ce que je veux à ce moment-ci, alors on va augmenter sa charge de travail. »

Stanback a quitté l’entraînement de jeudi prématurément, mais Maciocia a assuré que ce n’était pas un enjeu de santé.

« William et moi avions une entente pour [jeudi]. Il avait besoin de quitter plus tôt pour un rendez-vous. Il sera de retour demain et en poste samedi », a affirmé l’entraîneur, qui s’est payé une pointe d’humour à l’endroit d’un confrère en lui assurant que Stanback était en meilleure forme que lui.

Samedi avant tout

Plus sérieusement, l’entraîneur-chef a également parlé de l’importance de ne penser qu’au prochain duel, et pas les deux prochains comme un tout.

« C’est un à la fois. C’est une belle opportunité qui se présente à nous et ça ne donne rien de penser à des jeux pour le match retour. Si on ne va pas chercher la victoire samedi après-midi, ça ne donne rien [de préparer la semaine suivante]. On est concentré sur le match qui s’en vient. »

« On ne peut pas gagner les deux rencontres ce week-end, a renchéri le quart-arrière Trevor Harris. Alors, on veut se donner une chance dans le match no 18 en gagnant le no 17. »

Si les Alouettes devaient remporter ces deux dernières rencontres, elles bénéficieront d’une pause très convoitée lors du premier tour éliminatoire.

Les Alouettes ne comptaient pas de blessé, outre ceux s’étant absentés pour le match du week-end dernier, à l’entraînement de jeudi. À moins d’une mauvaise surprise vendredi, Maciocia devrait donc compter sur la même formation que celle de la semaine dernière, à Ottawa.

David Brown est toujours utilisé comme centre partant et Pier-Olivier Lestage semble avoir remplacé de façon permanente Philippe Gagnon, qui a de nouveau été utilisé comme réserviste cette semaine à l’entraînement.

Les Alouettes et les Argos croiseront le fer pour la première fois depuis le 16 juin dernier, soit lors de la semaine 2. Les Argos l’avaient alors emporté 20-19, le botteur David Côté ratant un placement sur le dernier jeu du match.