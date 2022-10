WTA: Bouchard est battue au deuxième tour à l’Omnium de Guadalaraja

Eugenie Bouchard a été écartée par la marque de 7-5, 2-6 et 6-1 par Jeļena Ostapenko au deuxième tour à Guadalaraja, mercredi.

La Canadienne a obtenu les cinq as du match, mais la Lettone a eu l’avantage 8-7 pour les bris.

Classée 430e, la joueuse de Westmount affrontait en Ostapenko la 12e tête de série.

Ostapenko a été la reine de Roland-Garros en 2017.

Il s’agissait de leur premier affrontement.

Âgée de 28 ans, Bouchard se trouvait au deuxième tour d’un tournoi WTA 1000 pour la première fois en plus de trois ans.

En huitièmes de finale, l’Ontarienne Bianca Andreescu, 59e, va se mesurer à Jessica Pegula ou à Elena Rybakina, la championne en titre de Wimbledon.

L’Américaine Pegula est la troisième tête de série.

Au deuxième tour du double, Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, et Giuliana Olmos, du Mexique, ont gagné 6-0 et 6-3 face à Nadiya Kichenok et Kimberley Zimmermann.

Dabrowski et Olmos sont les quatrièmes têtes de série.