Mont-Tremblant accueillera une Coupe du monde féminine de ski alpin

Canada Alpin et la station de ski au nord de Montréal ont obtenu une approbation conditionnelle de la part de la Fédération internationale de ski (FIS) pour des courses annuelles de slalom de 2023 à 2025, a déclaré l’organisme par communiqué mardi.

Des améliorations sont actuellement apportées au parcours. Des épreuves tests doivent avoir lieu en février et mars.

La première Coupe du monde de deux courses de slalom géant est prévue au mont Tremblant les 2 et 3 décembre 2023.

«Les gens de Tremblant parlent d’accueillir une Coupe du monde depuis 15 ans», a indiqué à La Presse Canadienne la présidente-directrice général de Canada Alpin, Thérèse Brisson.

Les Canadiens spécialistes du slalom et du slalom géant skient rarement à la maison. Panorama, en Colombie-Britannique, a accueilli un slalom et un slalom géant féminins en 2007.

«Notre équipe féminine est tellement forte dans les épreuves techniques et malgré cela, nous n’Avions pas une épreuve de la Coupe du monde», a noté Brisson.

«D’obtenir une course technique était en quelque sorte une priorité. Qu’elle soit aussi près de Montréal, dans les Laurentides, et même tout près de l’Est de l’Ontario, où il y a un grand bassin de partisans qui n’ont pas la chance de voir une Coupe du monde, était aussi une priorité.»

Le Canada a toutefois été un arrêt régulier du circuit de la Coupe du monde en descente depuis plus de 30 ans. Lake Louise, en Alberta, accueillera d’ailleurs des épreuves de descentes chez les hommes et les femmes en novembre et décembre prochains, pour un total de six courses.

La double olympienne Valérie Grenier est très excitée à l’idée de courir un slalom géant, sa spécialité, sur la montagne où elle a appris à skier.

«Je suis tellement contente», a déclaré la skieuse de 25 ans de St-Isidore, en Ontario, après une séance d’entraînement en Italie en vue de la Coupe du monde de Sölden, en Autriche, ce week-end.

«C’est un rêve qui se réalise, parce que chaque fois que je vois des athlètes d’autres pays courir chez eux, ça semble si incroyable. On le voit à quel point ça signifie beaucoup pour eux et leurs partisans. Je suis soufflée juste à l’idée de penser que ça pourrait m’arriver.»

Impact ressenti jusqu’à Lake Louise?

L’annonce de mardi, ainsi que d’autres variables, pourraient avoir un impact sur l’Avenir de l’étape de Lake Louise, qui a accueilli la Coupe du monde depuis 30 ans.

Les courses de slalom géant du Québec chevaucheraient les descentes disputées en Alberta le même week-end, si celles-ci gardent la même fenêtre au calendrier FIS.

Brisson a indiqué que Canada Alpin souhaite toujours accueillir les épreuves masculines dans l’Ouest canadien. La FIS n’a toujours pas dévoilé son calendrier pour la saison 2023-24.

«Qu’il y ait encore des épreuves de vitesse féminines en Amérique du Nord reste encore à être déterminé, a expliqué Brisson. Ma priorité est assurément de garder les épreuves masculines de vitesse dans l’Ouest.»

Un média autrichien, citant le directeur de course de la FIS Klaus Waldner, a rapporté que l’étape de 2022 à Lake Louise serait la dernière en Coupe du monde.

«Il serait prématuré d’affirmer cela, a dit Brisson. Quand j’ai demandé aux différentes stations si certaines d’entre elles étaient intéressées à accueillir une Coupe du monde masculine au début de l’hiver ou en février, (...) plusieurs ont levé la main et démontré de l’intérêt. «Lake Louise fait également partie de la discussion.»

Les hommes lancent habituellement leur saison avec un bloc de courses en Amérique du Nord, à Lake Louise puis Beaver Creek, au Colorado, avant de gagner l’Europe.

La tradition sera rompue cette saison avec deux descentes masculines les 29-30 octobre et deux descentes féminines, les 5-6 novembre, en Europe.

Un des arguments de la candidature de Tremblant est que sa Coupe du monde aurait lieu une semaine après les slalom et slalom géant de Killington, dans le Vermont, ce qui rend le déplacement plus facile pour les athlètes.

Canada Alpin a pris la relève à Lake Louise cette année, après que Winterstart Events eut organisé l’événement pendant 10 ans. Bien que le site soit éprouvé, il est onéreux d’y tenir une Coupe du monde, compte tenu qu’il est situé dans un parc national et que les coûts pour la création de neige artificielle ont grimpé en flèches.

«Afin que ça fonctionne à Lake Louise, il faut tenir six courses, comme c’est déjà arrivé dans le passé, a indiqué Brisson. C’est probablement l’endroit au monde où ça coûte le plus cher de produire de la neige.»

Whistler, en Colombie-Britannique, a pour la dernière fois accueilli les Coupes du monde masculine et féminine en descente, super-G, slalom géant et combiné alpin en 2008, à titre d’épreuves tests en vue des Jeux olympiques de Vancouver, en 2010.

Tremblant n’est toutefois pas assez haute pour accueillir la descente ou le super-G, a admis Brisson.

«Il y a toutefois une belle piste qui permettrait d’avoir un slalom géant qui se terminerait en plein coeur du village», conclut-elle.