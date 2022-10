Le Canadien bat les Penguins 3-2 en prolongation

Le Canadien a persévéré, lundi soir au Centre Bell, et il a été récompensé.

Kirby Dach a marqué en avantage numérique avec 1:51 à faire en prolongation et la formation montréalaise a vaincu les Penguins de Pittsburgh 3-2.

Le Tricolore a dû travailler d’arrache-pied pour combler un retard de deux buts lors du dernier tiers et venir à bout des Penguins.

Cole Caufield a créé l’égalité tard en troisième période avant de voir Dach profiter d’une remise de Sean Monahan pour clore le débat.

« Nous avons continué à faire ce que nous voulions faire et nous avons joué un bon match, a souligné l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Nous avons connu une bonne fin de deuxième période et ça nous a mis le vent dans les voiles pour la troisième. C’était mon message durant l’entracte. Nous étions en retard au pointage, mais je ne pense pas qu’ils nous dominaient. »

Le scénario de lundi n’était pas sans rappeler celui de nombreuses parties dans le dernier droit l’hiver dernier sous les ordres de St-Louis. Cette fois-ci, ses troupiers ont réussi à s’imposer.

Nick Suzuki a aussi marqué en temps réglementaire pour le Canadien (2-2-0). Kaiden Guhle a amassé deux aides et Samuel Montembeault a effectué 26 arrêts.

« Si nous jouons comme nous l’avons fait ce soir, nous allons nous donner de bonnes chances de gagner, a insisté St-Louis. Ça ne veut pas dire que nous allons gagner tout le temps. Mais si nous prenons soin de la rondelle, que nous tuons les punitions, etc. Il y a bien des choses qui aident à gagner, mais si nous jouons à cinq contre cinq comme ce soir, nous serons en bonne position. »

Evgeni Malkin a réussi un doublé pour les Penguins (2-0-1), tandis que Bryan Rust a récolté deux aides. Casey DeSmith a repoussé 36 tirs.

Le défenseur Jeff Petry et l’attaquant Ryan Poehling disputaient un premier match contre leur ancienne équipe. Le Canadien les a échangés cet été en retour du défenseur Mike Matheson.

Petry a écopé trois punitions mineures, tandis que Poehling a été plutôt discret avant d’être frustré par Montembeault en échappée en infériorité numérique lors du dernier engagement.

Le Canadien était privé du gardien Jake Allen, dont la conjointe a donné naissance au troisième enfant du couple dans la nuit de dimanche à lundi.

Cayden Primeau était l’auxiliaire de Montembeault face aux Penguins. Le défenseur Corey Schueneman a été cédé au Rocket de Laval pour faire une place à Primeau dans la formation du Tricolore.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il accueillera les Coyotes de l’Arizona.

Un dénouement positif

La rencontre a bien mal commencé pour le Tricolore, qui a toutefois profité d’un second souffle quand la reprise a démontré qu’un tir de Danton Heinen avait atteint le cadre métallique de chaque côté du filet sans jamais franchir la ligne des buts. Après avoir d’abord accordé un but, les arbitres se sont ravisés à la suite d’une consultation avec la centrale vidéo de la LNH.

Le Canadien a joué avec aplomb pendant le reste de la première période, mais DeSmith n’a jamais bronché.

De son côté, Montembeault s’est racheté avec quelques solides arrêts, dont un aux dépens de Rust, qui avait été oublié à l’embouchure du filet.

Les Penguins ont finalement pris le contrôle de la rencontre en deuxième période. Malkin a d’abord fait mouche à 3:52, grâce à un tir sur réception précis. Il est revenu à la charge à 7:55, profitant d’un retour coûteux de Montembeault vers le devant de son filet.

Le Canadien n’a pas baissé les bras et a connu quelques bons moments en zone offensive avant la fin du deuxième vingt, sans toutefois s’inscrire au pointage.

Suzuki a finalement noirci la feuille de pointage pour le Tricolore après 70 secondes de jeu au dernier tiers. Sa première tentative a atteint le poteau, mais il a récupéré la rondelle libre et l’a poussée dans une cage abandonnée.

Caufield a ensuite créé l’égalité 2-2 avec 2:20 à faire en troisième période, après que Montembeault eut été remplacé par un attaquant supplémentaire. Il a profité d’une magnifique passe transversale de Jonathan Drouin pour marquer son troisième but de la saison.

Petry était au cachot quand Dach a finalement joué les héros.

Échos de vestiaire

Kirby Dach a pleinement savouré son premier but avec le Canadien.

« C’est assez spécial. J’avais eu quelques bonnes occasions lors des derniers matchs, mais il n’y a rien de mieux que de marquer son premier but avec sa nouvelle équipe à domicile. Et en plus c’était le but vainqueur en prolongation ! »

Nick Suzuki croit que le groupe continue de progresser à l’attaque.

« Nous nous améliorons de jour en jour. Les nouveaux joueurs apprennent rapidement les concepts. Nous avions parlé ce matin de mieux conserver la rondelle, ne pas la jeter et commettre des revirements en zone offensive. Nous avons bien géré la rondelle et nous avons généré beaucoup plus de tirs que lors des derniers matchs. »

Kaiden Guhle a établi un sommet personnel avec 24 : 43 de jeu et il a amassé ses deux premiers points dans la LNH.

« Je joue pour contribuer aux succès de l’équipe. Je veux gagner à tout prix. Peu importe ce que je peux faire pour contribuer à l’équipe, c’est ce que je vais faire. »