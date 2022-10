Karim Benzema reçoit le Ballon d’Or et entre au panthéon du soccer

Karim Benzema dans la légende ! Sacré Ballon d’Or après une saison de rêve, l’attaquant du Real Madrid est devenu lundi le premier Français depuis Zinédine Zidane en 1998 à atteindre cette consécration, que l’Espagnole Alexia Putellas a obtenue pour la deuxième année d’affilée.

C’est une éclatante revanche pour Benzema (34 ans), buteur parfois mal-aimé qui a fini par mettre tout le monde d’accord, comme pour Putellas (28 ans), récompensée lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris, en dépit d’une grave blessure qui lui valu de manquer l’Euro féminin.

Longtemps cantonné dans l’ombre de Cristiano Ronaldo (cinq Ballons d’Or), mais finalement lauréat de la 66e édition du prestigieux trophée individuel, voilà Benzema entré au panthéon de son sport, un an après le septième titre remporté par Lionel Messi.

Cela le place haut, très haut dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de soccer français de l’histoire, lui qui est devenu en mars 2022 le meilleur marqueur français de tous les temps avec plus de 400 buts au compteur.

C’est d’ailleurs Zidane, ancien entraîneur de Benzema au Real, ayant joué selon lui un rôle de « grand frère » dans sa carrière, qui a remis le prestigieux trophée décerné par le magazine France Football à son successeur français.

« Voir [ce trophée] devant moi c’est une fierté. Je repense à quand j’étais petit, tout le travail, je n’ai jamais lâché. C’est un rêve de gamin, j’ai grandi avec ça dans la tête », a déclaré Benzema au moment de recevoir son prix, barbe épaisse et fines lunettes, vêtu d’un costume sombre et d’une chemise blanche à col noir inspirés d’une tenue de son idole, le rappeur Tupac Shakur.

« Ce Ballon d’Or, c’est individuel, mais ça reste collectif, c’est le Ballon d’Or du peuple », a-t-il ajouté, ovationné par le public qui a scandé son prénom, avant d’être rejoint sur scène par son fils Ibrahim (5 ans).

Son sacre a été salué sur Twitter par le président français, Emmanuel Macron, qui a publié « KB9 ! », reprenant l’un des surnoms du joueur. « Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l’Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim Benzema ramène un nouveau Ballon d’or à la France. Félicitations à lui ! », ajoute le chef d’État.

L’émotion de Benzema

L’avant-centre du Real a été sacré devant le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), champion d’Afrique, et le Belge Kevin De Bruyne, champion d’Angleterre avec Manchester City — l’équipe mancunienne se consolant avec le prix du club de la saison.

Pour rompre, comme Luka Modric en 2018, l’interminable monopole Messi-Ronaldo, Benzema a quasiment tout gagné sur la saison 2021-2022 : vainqueur de la Ligue des champions et du Championnat d’Espagne en club, de la Ligue des nations en sélection, meilleur buteur et joueur d’Espagne en 2021-2022,…

Benzema est le premier Français ainsi distingué depuis Zidane en 1998, et le cinquième joueur tricolore récompensé après Raymond Kopa (1958), Michel Platini par trois fois (1983-1985), Jean-Pierre Papin (1991) et « Zizou ».

De quoi estomper une image parfois écornée en France, où cet attaquant altruiste à la technique léchée a souvent été rattrapé par les dossiers extrasportifs, de l’affaire « Zahia », où il a été relaxé, à l’affaire de la « sextape », où il a été condamné à un an de prison avec sursis.

« Il ne faut pas rester sur les échecs », a-t-il réagi auprès de l’AFP après la cérémonie. « Tu les gardes, tu y penses, mais c’est une force mentale pour moi, pas des remords. Ce qui est arrivé est arrivé, mais le plus important c’est aujourd’hui. »

Absent de l’équipe de France entre 2015 et 2021 en raison de ces démêlés, l’attaquant aux 97 sélections peut désormais se projeter avec appétit vers la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Putellas conserve son bien

Mané, deuxième, se contente du Prix Socrates du footballeur engagé, récompensant son action au Sénégal pour l’égal accès des filles et des actions à la pratique du soccer.

Robert Lewandowski (Barcelone, ex-Bayern Munich) repart, lui, avec le Trophée Gerd Müller du meilleur buteur de la saison. Le Belge Thibaut Courtois, portier du Real, s’adjuge le Trophée Yachine du meilleur gardien et l’Espagnol Gavi (FC Barcelone), le Trophée Kopa du meilleur jeune joueur.

Du côté du Ballon d’Or féminin, Putellas a écrit une page d’histoire en devenant la première lauréate à conserver le trophée depuis sa création en 2018.

Malgré la grave blessure qui l’a privée de l’Euro remporté par l’Angleterre, la Catalane a dribblé ses concurrentes anglaises, Beth Mead en tête, pour inscrire à nouveau son nom au palmarès, en dépit d’une défaite en finale de Ligue des champions féminine face à Lyon (3-1).

Mais Putellas a tellement révolutionné le football féminin espagnol et européen ces dernières saisons que même sans titre européen, les jurés l’ont préférée à ses concurrentes, à un an de la Coupe du monde 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, où la Barcelonaise espère à nouveau briller.

« Se maintenir au sommet est beaucoup plus difficile » que d’y parvenir, a résumé Alexia Putellas à l’AFP après son trophée.