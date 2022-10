L’enquête n’a trouvé aucune preuve pour accuser Ian Cole, selon la LNH

La LNH a déclaré samedi qu’elle n’avait trouvé aucune preuve pour confirmer les allégations publiées sur les réseaux sociaux contre le défenseur du Lightning de Tampa Bay Ian Cole et qu’elle avait conclu son enquête.

La ligue a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’entrer en contact avec la source anonyme de la publication du 7 octobre sur les réseaux sociaux, dans le cadre de l’enquête menée par ses services de sécurité et juridique.

« Je suis reconnaissant d’avoir l’occasion de répondre et de réfuter les allégations anonymes portées contre moi, que je nie catégoriquement, a affirmé Cole dans un communiqué publié par l’équipe pour annoncer sa réintégration. J’ai hâte de retourner sur la glace avec mes coéquipiers et je n’aurai aucun autre commentaire à ce sujet. »

Le Lightning a suspendu Cole le 9 octobre, dans l’attente de l’enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait abusé sexuellement d’une femme alors qu’elle était mineure.

Parmi les allégations publiées anonymement sur Twitter par un compte créé le mois dernier, la personne a dit qu’après qu’il eut atteint la LNH, Cole avait fait pression sur elle pour qu’elle ait à plusieurs reprises des relations sexuelles alors qu’elle était mineure. Dans la publication, la personne a accusé Cole d’abus émotionnel et sexuel.

La LNH a soutenu que l’enquête comprenait deux entrevues distinctes avec Cole ainsi que des entrevues avec le personnel du Lightning et d’autres personnes ayant de potentielles informations pertinentes. Elle a ajouté que l’enquête comprenait également un examen détaillé des médias en ligne et sociaux, des données publiques, des dossiers judiciaires et des contrôles des forces de l’ordre.

« Notre organisation prend ces accusations très au sérieux et soutient la conclusion de l’enquête de la LNH, a exprimé le Lightning par voie de communiqué. Nous attendons avec impatience le retour d’Ian dans l’équipe et apprécions son entière coopération tout au long du processus de cette enquête. »

Âgé de 33 ans, Cole, qui est originaire du Michigan, a disputé 670 matchs en saison avec les Blues de St. Louis, les Penguins de Pittsburgh, les Blue Jackets de Columbus, l’Avalanche du Colorado, le Wild du Minnesota et les Hurricanes de la Caroline.

Cole a signé un contrat d’un an d’une valeur de trois millions $US avec le Lightning, au mois de juillet.