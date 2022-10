Le Canadien commence sa saison avec une victoire

Le Canadien a conclu sa vidéo d’introduction pour la nouvelle saison avec la question : qu’arrivera-t-il ce soir ? La réponse a eu de quoi enchanter les partisans.

Josh Anderson a touché la cible en fin de rencontre et la formation montréalaise a vaincu les Maple Leafs de Toronto 4-3, mercredi soir au Centre Bell.

C’était la première fois depuis la campagne 2013-2014 que le Canadien commençait la saison devant ses partisans.

Anderson a joué les héros en marquant avec 18,4 secondes à écouler au cadran. Il a profité d’une courte passe de Nick Suzuki, puis a battu Matt Murray du côté de la mitaine.

Jusque-là, Cole Caufield avait animé l’offensive du côté du Tricolore. Il avait eu besoin de 31 matchs avant de totaliser deux buts l’hiver dernier. Cette fois, il affichait deux buts au compteur après deux périodes.

Sean Monahan a aussi touché la cible pour le Canadien (1-0-0). Suzuki a récolté deux aides et Jake Allen a repoussé 29 lancers.

Michael Bunting, Denis Malgin et William Nylander ont répliqué pour les Maple Leafs (0-1-0). John Tavares a accumulé deux aides et Murray a effectué 19 arrêts.

Le Canadien comptait dans sa formation cinq recrues, soit l’attaquant Juraj Slafkovsky et les défenseurs Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris et Johnathan Kovacevic. Slafkovsky, Guhle et Xhekaj en étaient même à leur premier match dans la LNH.

Le Canadien sera de retour en action vendredi, quand il rendra visite aux Red Wings de Detroit. Il sera ensuite de passage à Washington samedi, où il affrontera les Capitals.

Un bon spectacle

Après une cérémonie un peu longue lors de laquelle l’entraîneur-chef Martin St-Louis et le gardien à l’avenir plus qu’incertain Carey Price ont obtenu les plus belles ovations, le Tricolore a repoussé avec conviction les premiers assauts des Maple Leafs.

Il a fallu une belle remise de Mitch Marner vers Bunting pour que les Leafs ouvrent la marque après 11:41 de jeu.

Le Tricolore a cogné à la porte en fin de premier vingt, mais Caufield a raté la cible après une passe parfaite de Suzuki sur une attaque à deux contre un.

La passe de Suzuki vers Caufield lors d’une séquence similaire tôt en deuxième période a été moins précise, mais le franc-tireur a pris son temps et il a battu Murray après 33 secondes de jeu.

Auston Matthews est passé près de redonner les devants aux Maple Leafs lors d’un avantage numérique, mais son tir a atteint la barre transversale.

C’est plutôt Malgin qui a placé les Leafs en avant 2-1 après 9:06 de jeu lors du deuxième vingt. Il a profité d’une mise en scène parfaite de Tavares pour pousser le disque dans un filet ouvert.

Malgin est revenu à la charge quelques instants plus tard, s’échappant devant Allen. Son tir a toutefois atteint le poteau.

Caufield a créé à nouveau l’égalité à 15:56 de la période médiane. Après un revirement à la ligne bleue du Canadien, Caufield a orchestré une contre-attaque à trois contre deux. L’Américain ne s’est pas cassé la tête et son tir précis n’a laissé aucune chance à Murray.

Kirby Dach a cru pendant un instant avoir possiblement donné les devants au Tricolore avec 2:50 à faire au deuxième engagement. Il a tenté de battre Murray de vitesse en contournant le filet. Les reprises ont démontré que la rondelle n’avait jamais franchi la ligne des buts.

Xhekaj a été pris au piège une deuxième fois au cours de la période et Alexander Kerfoot s’est échappé 10 secondes après la reprise du jeu. Xhekaj a ensuite accroché son rival et les arbitres lui ont accordé un tir de punition qu’Allen a stoppé.

Monahan a dénoué l’impasse avec 2:30 à faire en temps réglementaire, mais la fête a été de courte durée au Centre Bell puisque Nylander a répliqué 40 secondes plus tard.

Les célébrations ont repris de plus belle quand Anderson a joué les héros.