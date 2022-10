La saison de Sean Jamieson et de Reggie White fils est terminée

Danny Maciocia a confirmé mercredi ce à quoi tout le monde dans l’entourage de l’équipe s’attendait : les Alouettes de Montréal seront privées des services du centre Sean Jamieson et du receveur de passes Reggie White fils pour le reste de la saison.

Les deux partants de l’équipe ont été blessés à un genou dans la rencontre de lundi, perdue 24-18 aux mains du Rouge et Noir d’Ottawa.

Touché au genou gauche, Jamieson a dû être escorté par deux coéquipiers pour quitter le terrain lundi. Il était incapable de mettre du poids sur sa jambe. White, blessé au genou droit, a été aperçu marchant à l’aide de béquilles et portant une attelle après la rencontre.

Jamieson pourrait éviter l’intervention chirurgicale, mais White devra assurément passer sous le bistouri, a indiqué l’entraîneur-chef Maciocia.

« Dans le cas de Jamieson, nous devrons attendre de quatre à six semaines avant de savoir s’il devra être opéré », a-t-il précisé.

Jamieson, un vétéran de cinq saisons avec les Alouettes, sera remplacé par David Brown, qui est avec l’équipe depuis la dernière saison et qui connaît bien le livre de jeux de la formation montréalaise.

« C’est dommage que ça arrive à un chic type comme lui, qui a été un mentor pour moi, a déclaré Brown, qui est proche de Jamieson depuis une dizaine d’années, après avoir joué avec lui à l’Université Western. Je vais faire de mon mieux pour lui rendre hommage et aider l’équipe. »

« J’ai eu quelques départs au cours des deux dernières saisons, alors le cahier de jeux ne m’inquiète pas, a-t-il ajouté. Je sais où me positionner et quoi faire. »

Brown d’attaque

Brown ne ressent par ailleurs pas de stress supplémentaire à s’insérer dans une position clé comme la sienne avec trois matchs importants à disputer à la saison.

« C’est le football : peu importe la situation, où nous sommes dans la saison, on doit jouer notre meilleur football. »

« Quand votre centre s’absente, c’est toujours un gros morceau. C’est lui qui me remet le ballon chaque jeu, et il appelle plusieurs choses au sein de la ligne à l’attaque, a pour sa part indiqué le quart Trevor Harris. Mais David a joué pour nous cette saison. Il a fait de l’excellent travail, et Sean l’aidera des lignes de côté. »

Quant à White, qui a capté 53 passes pour des gains de 722 verges et deux touchés, Maciocia a indiqué qu’un comité serait appelé à le remplacer. Toutefois, on peut parier que la recrue Tyson Philpot et Hergy Mayala, à sa première saison avec le club, verront leur utilisation augmentée.

« Je pense que Reggie fait partie des meilleurs receveurs de cette ligue, en plus d’être une bien meilleure personne et un bien meilleur coéquipier ; il va nous manquer terriblement, a indiqué Harris. Mais c’est une occasion de bien faire pour Tyson. Nous avons toujours cru qu’il n’aurait besoin que d’une occasion pour s’établir, je pense qu’il fera de l’excellent travail pour nous. »

« Ils sont tous prêts à jouer, c’est pour ça qu’ils sont ici, a dit Maciocia au sujet des éventuels remplaçants. Je dis souvent que ce n’est pas une formation de 45 joueurs qui va avoir un impact au cours d’une saison, il va sûrement y en avoir une bonne soixantaine qui vont s’habiller, ne serait-ce que pour un match. Tout ce monde doit contribuer quand on fait appel à eux. »

Par ailleurs, le demi à l’attaque William Stanback, qui a été limité à huit courses pour 20 verges à son retour au jeu lundi, après une absence de 13 rencontres, verra sa charge de travail augmentée également en vue du match de vendredi, à Ottawa. Maciocia a indiqué que Stanback n’avait pas ressenti de douleurs inquiétantes à l’entraînement et que, par conséquent, il verrait plus d’action.

« Il avait mal, mais c’était une bonne douleur, comme on dit, a précisé l’entraîneur. Alors, oui, on va le voir plus souvent sur le terrain. »

Les Alouettes (7-8) partiront pour Ottawa (4-11) jeudi. Advenant une victoire, l’équipe garantira la présentation d’un match éliminatoire à domicile, en plus d’obtenir sa qualification.