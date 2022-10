Fernandez battue au premier tour à San Diego

La Lavalloise Leylah Fernandez a été battue au premier tour à l’Omnium de San Diego, mardi, s’inclinant 6-2 et 6-2 contre Daria Kasatkina, huitième tête de série.

Kasatkina a été expéditive. Le duel s’est conclu après seulement 59 minutes de jeu.

La Russe avait aussi défait la Canadienne à Rome, en mai.

«Dasha est une joueuse incroyable. Elle s’est tellement améliorée au fil des années, a fait remarquer Fernandez. Je la regardais jouer à la télévision quand j’étais d’âge junior. De la voir maintenant dans le top-10 et de si bien performer cette année c’est vraiment inspirant.

«Je crois qu’aujourd’hui elle a montré à quel point elle peut bien jouer. Elle n’a pas fait beaucoup d’erreurs. Moi, malheureusement, j’en ai fait plusieurs.»

Kasatkina a prévalu 5-1 pour les bris contre Fernandez, 39e au monde.

Donna Vekic, Sloane Stephens et Karolina Pliskova ont aussi été parmi les gagnantes de la journée.

La Canadienne Bianca Andreescu a sa place au deuxième tour.

Elle y jouera contre Robin Montgomery ou Coco Gauff, sixième tête d’affiche.

Si Andreescu atteignait les quarts de finale, elle pourrait être confrontée à la favorite Iga Swiatek.

En double, les deuxièmes têtes de séries, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos, tiraient de l’arrière 4-2 lors de la première manche contre Sabrina Santamaria et Kaitlyn Christian avant que le jeu ne soit suspendu.

Après une longue pause, l’action a repris et Dabrowski et Olmos ont semblé revigorées. Elles ont remporté la première manche 7-5 et ont facilement gagné la seconde 6-1.

En quarts de finale, le tandem croisera le fer avec un duo composé de Chan Hao-Ching et Lucie Hradecka.

Un peu plus tôt, également en huitièmes de finale, la paire canadienne de Rebecca Marino et Carol Zhao a baissé pavillon 6-2, 6-4 aux mains de Sofia Kenin et Liudmila Samsonova.

Il s’agit du premier tournoi de la WTA à San Diego depuis 2015.