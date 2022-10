Défaite importante des Alouettes contre Ottawa

Les Alouettes de Montréal n’aiment pas les choses simples. Elles se sont de nouveau compliqué la tâche en échappant l’important duel contre le Rouge et Noir d’Ottawa 24-18, au grand dam des 21 824 spectateurs, plus grosse foule de la saison au stade Percival-Molson.

Le Rouge et Noir (4-11) a inscrit des points lors de ses trois premières séquences à l’attaque en deuxième demie pour transformer un déficit de huit points à la pause en un gain qui le garde mathématiquement dans la course aux éliminatoires dans l’Est.

C’est le deuxième touché du match de Caleb Evans qui est venu donner les devants aux visiteurs. Un jeu controversé, le ballon ne traversant pas clairement la ligne des buts, mais un officiel sur le terrain a alloué le touché et rien n’a permis au centre de commande de renverser cette décision.

Les Alouettes (7-8) ont bien tenté de venir coiffer le Rouge et Noir sur leur dernière poussée, mais elle s’est arrêtée sur une passe imprécise vers Eugene Lewis à la ligne de 19 des visiteurs avec quatre secondes à faire.

Lewis Ward, avec des bottés de 28, 30 et 25 verges a complété la marque pour les vainqueurs, qui ont dominé 17-3 au pointage en deuxième demie.

La réplique est venue de Lewis, sur une passe de 15 verges de Harris, mais les Alouettes ont raté la transformation de deux points. David Côté a réussi quatre placements, le plus long de 25 verges.

Une victoire des Alouettes leur aurait permis de faire coup double, soit d’assurer leur participation aux éliminatoires et de garantir un match à domicile, en plus de demeurer à distance de frappe des Argonauts de Toronto, premiers dans l’Est à 9-6. Les deux derniers matchs du calendrier auraient alors servi à déterminer le premier rang dans l’Est. Tout cela est à recommencer.

En plus de la rencontre, les Alouettes ont possiblement perdu les services du centre Sean Jamieson pour une longue période. Jamieson a été touché à la jambe gauche, sur laquelle il ne pouvait mettre de poids quand il a été aidé de deux coéquipiers pour quitter le terrain.

Quant au porteur de ballon William Stanback, qui effectuait un retour au jeu après une absence de 13 rencontres, son utilisation a été limitée, comme on pouvait s’y attendre. On lui a remis le ballon huit fois et il a amassé 20 verges.