Fin de saison victorieuse pour le CF Montréal

Le CF Montréal n’avait pratiquement plus rien à prouver, mais ça ne l’a pas empêché de connaître une performance éclatante pour conclure sa saison.

Le Bleu-blanc-noir a donné le ton avec deux buts hâtifs et il s’est dirigé vers une victoire facile de 3-1 aux dépens de l’Inter Miami CF, dimanche après-midi, au DRV PNK Stadium.

L’équipe montréalaise a profité de son passage en Floride pour établir deux records de la MLS. Elle a signé un septième gain consécutif sur les terrains adverses et elle a établi le record du plus grand nombre de points amassés à l’étranger en une saison (35).

Le CF Montréal (20-9-5) entrera en éliminatoires par la grande porte, après être resté invaincu à ses six derniers matchs (5-0-1). Pour l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, il n’était toutefois pas question de lancer un message en vue du tournoi automnal.

« Nous ne sommes pas là pour lancer des messages. De bons matchs et de bons résultats, nous en avions eu déjà, a fait valoir Nancy. Je me souviens de certains matchs au cours desquels ç’avait été difficile. C’est la continuation de ce que nous avons fait depuis le début de la saison et l’année dernière. »

Les Montréalais pouvaient encore viser le premier rang de l’Association Est, mais l’Union de Philadelphie a fait son travail en corrigeant le Toronto FC 4-0.

Installée en deuxième position, la formation montréalaise amorcera donc les éliminatoires la semaine prochaine, au stade Saputo. Son adversaire sera l’Orlando City SC, qui a signé un gain dramatique de 2-1 face au Crew de Columbus.

On ne sait toujours pas si le meilleur buteur du Bleu-blanc-noir, Romell Quioto, sera de la partie. De son côté, le défenseur Rudy Camacho n’avait pas fait le voyage vers la Floride.

Nancy n’a évidemment pas eu le temps de penser à l’Orlando City SC, mais il a insisté sur le fait qu’il était heureux de ne pas revoir l’Inter Miami CF au premier tour éliminatoire.

« Je suis soulagé de ne pas rejouer contre Miami. C’est difficile pour les entraîneurs de disputer des matchs aller-retour, a-t-il indiqué. Chaque année, il y a des surprises et cette fois, c’est Columbus. »

Sous la pluie et bravant la chaleur, le CF Montréal a continué à appliquer de la pression malgré son avance de 2-0 après seulement huit minutes de jeu. En deuxième demie, il a maintenu la possession du ballon et il a bien défendu le filet de James Pantemis, jusqu’à ce que Joel Waterman marque contre son camp.

« C’était important d’inscrire le premier but et c’était bon pour la confiance d’avoir le deuxième. Nous savions que les conditions de jeu seraient difficiles physiquement et mentalement. Nous avons gardé le même plan de match et nous avons eu du succès pendant presque toute la partie. Nous avons craqué une ou deux fois, mais pour la majorité du match, tout le monde a très bien joué », a observé le milieu de terrain Djordje Mihailovic, qui a terminé la rencontre avec un but et une passe décisive.

Lassi Lappalainen et Kei Kamara ont aussi enfilé l’aiguille pour les Montréalais, qui ont présenté un dossier de 9-5-3 à domicile cette saison.

L’Inter Miami CF avait remporté ses quatre dernières sorties pour confirmer sa place en éliminatoires. Il n’avait pas perdu dans son stade depuis le 13 juillet, soit à ses six derniers matchs.

L’attaquant argentin Gonzalo Higuain a été blanchi de la feuille de pointage pour une première fois en six matchs. Il a été remplacé à la 58e minute, après avoir lourdement chuté sur la pelouse.

Sur les chapeaux de roues

L’Inter Miami CF avait de grandes ambitions en début de rencontre, mais les visiteurs ont rapidement réduit la foule au silence.

Dès la cinquième minute de jeu, le gardien Drake Callender a cafouillé avec le ballon après avoir été pressé par Ismaël Koné. Mihailovic est arrivé en appui pour récupérer l’objet et il a ouvert le pointage dans un filet complètement abandonné.

Seulement trois minutes plus tard, Mihailovic a valsé à travers la défensive ennemie et il a effectué une belle passe vers sa gauche. Lappalainen s’est détaché d’un adversaire et il a facilement mis la touche finale pour accentuer l’avance à 2-0.

Pantemis a dû se signaler quelques fois et son équipe lui a donné un coussin de trois buts avant la fin de la première demie.

Victor Wanyama a aperçu Kamara dans le dernier tiers et le vétéran est passé aisément entre les défenseurs Damion Lowe et Aimé Mabika. Kamara s’est ensuite présenté seul devant Callender et il a trompé sa vigilance grâce à un tir bas.

Le CF Montréal a contrôlé le jeu en deuxième demie et il a tenté de protéger le jeu blanc de Pantemis. Waterman a cependant redirigé un centre de Harvey Neville dans son propre filet à la 85e minute.