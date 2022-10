Le CF Montréal a l’Inter Miami CF sur son chemin avant les éliminatoires

Gonzalo Higuain est probablement le joueur le plus dangereux de la MLS en ce moment et le CF Montréal le sait très bien.

La troupe montréalaise mettra fin à sa saison dimanche, au DRV PNK Stadium, et elle tentera de maîtriser Higuain et l’Inter Miami CF avant d’amorcer les éliminatoires à domicile.

Il y a à peine un mois, l’Inter Miami CF était dans une position précaire et il cherchait à se hisser parmi les sept premières équipes de l’Association Est afin de participer aux éliminatoires. Tout a changé en l’espace de quatre matchs.

Higuain a inscrit six des 10 buts de sa troupe pendant cette séquence, dont deux à Orlando mercredi soir, quand l’Inter Miami CF a signé une quatrième victoire consécutive pour finalement confirmer sa place dans le tournoi automnal. L’Argentin a touché la cible lors de chacune de ses cinq dernières sorties.

Auteur de 16 buts cette saison, Higuain a été appuyé offensivement par ses coéquipiers Leonardo Campana et Alejandro Pozuelo, mais depuis qu’il a haussé son niveau de jeu, c’est vraiment lui qui met les défensives adverses en alerte.

« Higuain a connu une très bonne saison et il semble actuellement dans sa meilleure forme depuis qu’il est arrivé à Miami. Il est très dangereux et nous avons vu sa performance à Orlando, a souligné le défenseur du CF Montréal Kamal Miller. Nous savons que ce sera son dernier match en carrière en saison. Il va tout donner et nous tenterons de le tenir hors de la feuille de pointage. »

Âgé de 34 ans, Higuain a affirmé lundi qu’il prendrait sa retraite au terme de la saison. Avant son passage à Miami, il avait fait des arrêts dans les premières divisions d’Argentine, d’Espagne, d’Italie et d’Angleterre. Il a également porté les couleurs de l’Argentine sur la scène internationale, notamment lors des Coupes du monde de 2010 et 2014.

Higuain a mis du temps avant de faire sa marque dans la MLS et l’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, se souvient de ses premiers pas en Amérique du Nord.

« Il a dit dans les médias qu’il ne s’attendait pas à ce que le niveau de la MLS soit aussi bon. Ça prenait beaucoup d’humilité. ’Gonzo’a avoué qu’il pensait qu’il allait jouer avec son cigare, mais non, ce n’était pas ça, a laissé savoir Nancy. Il a souffert l’année dernière, mais cette année, je ne suis pas surpris parce que c’est un’putain’de compétiteur. Il fait partie de la trempe de Thierry Henry. Ce que je veux dire par là, c’est que les compétiteurs trouvent toujours une façon de rebondir. Il n’avait rien à prouver, mais il voulait finir sur une bonne note. »

Bien campé au deuxième rang de l’Est, le Bleu-blanc-noir peut encore regarder vers le haut, car il n’accuse que deux points de retard derrière l’Union de Philadelphie.

Les Montréalais n’ont pas perdu à leurs cinq derniers matchs (4-0-1), mais ils n’ont pas l’intention de se laisser porter par leurs succès de cette saison. Les joueurs sont prêts pour un duel excitant contre l’Inter Miami CF, qui est d’ailleurs un adversaire potentiel en vue des éliminatoires.

« Nous ne devons pas les prendre à la légère malgré notre position. Ils connaissent une bonne séquence en ce moment et ça fonctionne bien pour eux, a indiqué le milieu de terrain Ismaël Koné. Ce serait une erreur de nous projeter tout de suite en séries. Il reste encore un match à gagner et pour nous préparer avant les séries. Nous y allons une partie à la fois. »

La formation de la Floride avait donné une belle opposition au CF Montréal lors de sa visite au stade Saputo, le 6 août. Emerson Rodriguez avait marqué un but à la 79e pour permettre à l’Inter Miami CF de soutirer un match nul de 2-2.

« Ils ont beaucoup de mobilité et de qualité au milieu du terrain et ils sont également bons en finition. C’est une équipe difficile à affronter et qui joue en confiance actuellement, a observé Nancy. Ils vont essayer de bien finir à la maison et c’est tout à fait normal. Ils vont jouer de façon libérée, mais nous aussi. Je m’attends à un match difficile, un stade plein et un bon spectacle. »

Pour l’occasion, le CF Montréal retrouvera les services du milieu de terrain Djordje Mihailovic, qui a purgé un match de suspension en raison d’une accumulation de cartons jaunes.