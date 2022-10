Une saison au sommet pour le CF Montréal

William Shakespeare posait la question « être ou ne pas être ? », mais pour le CF Montréal, c’est plutôt : « Terminer au premier rang ou se contenter de la deuxième place ? »

Pour l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, la réponse est assez claire. « Qu’est-ce que vous feriez à ma place ? Finir au premier rang. Après, les circonstances et tout ce qui se passe, je ne suis pas fan de ça, a-t-il souligné avant l’entraînement de sa troupe, jeudi. Si nous avons le plaisir de finir premiers, pourquoi nous en priver ? Imaginez que je dise aux gars “finissez deuxièmes, et après, on verra comment ça se passe”. Non, ce n’est pas possible. »

La question est tout de même légitime. L’histoire récente n’a pas favorisé les équipes qui ont conclu la saison au sommet des deux associations de la MLS. Par le fait même, elles ont obtenu une semaine de congé pour amorcer les éliminatoires. En 2021, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, champion de l’Est, et les Rapids du Colorado, champions de l’Ouest, ont tous deux été éliminés dès leur première partie éliminatoire.

La pandémie a forcé un changement de la formule en 2020, mais si l’on remonte à 2019, seul le Los Angeles FC avait réussi son entrée en scène, tandis que le New York City FC s’était rapidement fait montrer la porte de sortie.

À quelques jours de son dernier affrontement de la campagne, dimanche contre l’Inter Miami CF au DRV PNK Stadium, le Bleu-Blanc-Noir a encore les yeux rivés vers le sommet de l’Est. Le Union de Philadelphie ne détient que deux points d’avance, et il disputera son dernier match, face au Toronto FC, au même moment que la formation montréalaise.

Du début à la fin, Wilfried Nancy et ses hommes ont partagé la même vision, soit de viser le plus haut possible et de battre des records. Ils ont l’intention d’aborder le match contre l’Inter Miami CF de la même façon, peu importe le résultat du duel impliquant le Union.

« Certaines équipes ont eu des difficultés après la semaine de congé, mais nous allons tenter d’aller chercher les trois points et de finir la saison avec le plus haut total de points possible. Ça faisait partie de nos objectifs, a mentionné le défenseur Kamal Miller. Que nous ayons la semaine de congé ou non, nous sommes préparés adéquatement. Nous gardons notre concentration dans le but de connaître une autre bonne performance. »

Viser haut sans s’hypothéquer

M. Nancy a indiqué qu’il ne jetterait pas un oeil sur ce qui se passe en Pennsylvanie, dimanche, mais qu’il poursuivrait ses observations en vue des éliminatoires. À Miami, il devra cependant trouver un équilibre entre le désir d’aller chercher cette autre victoire et la prudence pour éviter une ou des blessures.

Les Montréalais, qui n’ont pas perdu à leurs cinq dernières sorties (4-0-1), veulent poursuivre sur cette lancée et terminer la saison en force, sans toutefois ajouter des joueurs à l’infirmerie. Ils sont d’ailleurs déjà privés des services de leur meilleur marqueur, le Hondurien Romell Quioto, qui pourrait effectuer un retour au jeu pendant les éliminatoires.

« Nous pensons aux blessures à 100 %, a avoué le milieu de terrain Ismaël Koné. Nous avons la chance de travailler avec un personnel et un préparateur physique qui savent ce qu’ils font. Il n’y a pas eu beaucoup de blessés pendant l’année, alors nous sommes chanceux. L’entraîneur sait comment faire pour que tout le monde joue un minimum et pour ne pas qu’il y ait de blessures. »

Le CF Montréal pourrait conclure la saison en ajoutant deux records de la MLS à sa longue liste de marques d’équipe établies en 2022. En triomphant à Miami, il signerait une 11e victoire à l’étranger et une septième de suite sur les terrains adverses.

« Ce serait bien. Ça donne assurément un peu plus de motivation, d’écrire son nom dans le livre des records, a exprimé Miller. Ç’a été une très bonne année, et nous avons battu plusieurs records. Pourquoi ne pas en battre d’autres ? »

Cette saison, l’équipe a déjà réécrit son histoire en battant, entre autres, ses records pour le plus de victoires, le plus de buts marqués, le plus de points amassés et la plus longue séquence de parties sans défaite.

Par ailleurs, M. Nancy ne s’est pas attardé très longtemps aux commentaires du milieu de terrain Victor Wanyama, qui a laissé entendre plus tôt cette semaine qu’il ne serait pas de retour avec le CF Montréal l’an prochain. Il a qualifié le Kényan de 31 ans « d’exemple » tout en ajoutant de lui « qu’il prenait du plaisir à jouer en ce moment ».

L’entraîneur-chef a également fait savoir que le défenseur Joel Waterman, légèrement blessé la semaine dernière contre le DC United, serait à son poste, lançant à la blague « qu’il serait capitaine ». Le milieu de terrain Djordje Mihailovic sera aussi de retour, après avoir purgé un match de suspension.