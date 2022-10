Hockey Canada pourrait disparaître, suggère le gouvernement Trudeau

Hockey Canada pourrait-il imploser pour laisser place à une nouvelle organisation ? Le premier ministre Justin Trudeau a lancé l’idée sous le coup de l’exaspération, jeudi, tandis que les sources de revenus de la fédération de hockey continuaient de se tarir.

« À un moment donné, il va falloir dire : “Bien, OK, on va créer Canada Hockey à la place, puis c’est eux qui vont s’occuper de nos jeunes” », a suggéré le premier ministre dans les couloirs du parlement, interrogé par les journalistes. « À moment donné, les gens vont se réveiller. Je ne sais pas quoi d’autre qu’on peut dire, sauf qu’on a perdu confiance dans Hockey Canada. Il est temps qu’ils partent. »

La veille, il avait indiqué ne pas vouloir « voir disparaître Hockey Canada au complet ».

La disparition de l’organisme chapeautant plus de 200 000 membres au Canada a aussi été évoquée jeudi par la ministre des Sports, Pascale St-Onge. « J’espère qu’ils vont prendre la bonne décision avant que tout s’écroule finalement pour l’organisation », a-t-elle lâché à la sortie de son cabinet.

Ces déclarations chocs surviennent alors que les responsables de Hockey Canada s’entêtent à défendre leur gestion des allégations d’agression sexuelle commises par des joueurs. Plusieurs documents indiquent que les cotisations de joueurs amateurs serviraient en fin de compte à dédommager les victimes d’affaires présumées de viols collectifs. Au moins neuf plaintes d’agressions sexuelles ont été ainsi réglées depuis 1989 pour un total de 7,6 millions de dollars.

Un financement qui fond comme neige au soleil

La liste des commanditaires qui retirent leur appui à Hockey Canada n’a d’ailleurs cessé de s’allonger jeudi.

Canadian Tire, Telus et la compagnie d’assurances BFL Canada ont rejoint la Banque Scotia, Tim Hortons, Sobeys et Chevrolet Canada, qui avaient déjà coupé dans leur soutien financier à la fédération sportive. Cette mise à l’index par ces poids lourds de l’économie canadienne entache non seulement la marque Hockey Canada, mais aussi le portefeuille de l’organisation. Les commandites représentent 27 % de son financement — sa plus grande source de revenus, selon son site Web.

Contacté par Le Devoir, Craig Buntin, le p.-d.g.de l’entreprise montréalaise Sportlogiq, un fournisseur de Hockey Canada, a refusé de se prononcer sur l’avenir de leur partenariat en raison de leur « accord commercial ».

Le ROC reste discret

À l’extérieur du Québec, peu d’organisations provinciales ont dénoncé les dernières actions de Hockey Canada comme l’a fait Hockey Québec en début de semaine. En Ontario, les trois organisations provinciales ont demandé à la fédération nationale de ne pas collecter la cotisation de 3 $ par joueur qui lui reviendrait lors de la prochaine saison, sans plus.

Interrogé à ce sujet, John Kastner, le président de la Fédération de hockey de l’Ontario, affirme qu’il aura bientôt son mot à dire sur la gestion de Hockey Canada lors de l’élection des membres du conseil d’administration de la fédération. Les bonnes personnes siègent-elles sur le CA de Hockey Canada en ce moment ? M. Kastner affirme d’abord ne pas savoir, puis dit préférer consulter son équipe avant d’offrir une réponse à cette question.

Plus de la moitié du CA de Hockey Canada provient de l’Ontario, et aucun Québécois n’y siège, note par ailleurs Mac Ross, professeur à l’Université Western et spécialiste en culture du sport, à propos des réactions contrastées des instances des deux provinces. « Si l’organisation mère ne vous donne pas de voix au conseil, vous devez tenter de provoquer un changement d’une autre façon », estime l’expert. « Hockey Québec tire sur tous les leviers auxquels elle a accès dans l’espoir d’enhardir les autres et elle devrait être applaudie pour cela. »

Le Réseau du sport étudiant du Québec a publié jeudi une déclaration soutenant Hockey Québec dans ses velléités, afin « d’éviter que cette situation ne perdure ».

Avec La Presse canadienne