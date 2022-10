Eugène Lapierre quitte la direction de l’Omnium Banque Nationale

Pendant leur conférence de presse conjointe jeudi, Eugène Lapierre et Valérie Tétreault ont tour à tour fait référence à l’esprit de famille qui règne dans les bureaux montréalais de Tennis Canada. Des liens tissés si serrés que le premier a décidé de laisser ses fonctions de directeur de l’Omnium Banque Nationale à la seconde, l’esprit bien en paix.

Ébruitée mercredi soir, la nouvelle a été confirmée jeudi lors d’une conférence de presse tenue au siège social de Tennis Canada.

Après 21 ans comme grand patron de l’événement, Eugène Lapierre s’attaquera ainsi à un nouveau défi : augmenter la pratique du tennis au Québec.

Il a expliqué les raisons de son départ en toute sérénité, sans les trémolos dans la voix auxquels on aurait pu s’attendre. « Je n’ai pas trop de nostalgie, de tristesse ou quoi que ce soit. Je vais continuer de travailler sur une autre affaire qui me tient vraiment à coeur, je vais être proche de la gang, puis ma porte est ouverte. Ils savent qu’ils peuvent venir me voir n’importe quand. »

Il veut notamment contribuer au développement du tennis en améliorant l’accès aux terrains à longueur d’année au Québec.

« Depuis plusieurs années, on a bien développé le sport à Tennis Canada. Mais surtout, de ce qu’on voit des résultats, on a bien développé le haut de la pyramide. […] On a des jeunes champions qui vont porter le tennis pendant des années sur la scène internationale », a d’abord noté M. Lapierre. « Par contre, on n’est pas encore là du côté de la participation », a-t-il poursuivi. « Quand on se compare avec [d’autres pays], on n’a pas une grosse participation. Dans ce sens, on a probablement fait des miracles. »

M. Lapierre a aussi précisé qu’il songeait à la possibilité de céder sa place depuis quelques années déjà. « Je me disais, après 20 ans à la direction du tournoi, ça serait un bon chiffre. Mais 20 ans, ç’a coïncidé avec la COVID. Alors en 2020, il n’y a pas eu de tournoi, et je me suis dit que ça serait bien plate d’arrêter à ce moment-là. En 2021, un tournoi à moitié, ou même au quart. C’était pas terrible. J’avais commencé à me dire que 2022 serait sans doute ma dernière année. »

Il estime aussi céder les rênes du tournoi à une équipe aguerrie et « professionnelle ». « On a du bon monde. C’est une équipe solide, c’est une famille. On a beaucoup de plaisir à organiser le tournoi. »

Prendre le relais

À la tête de cette équipe se trouvera dorénavant Valérie Tétreault, une ancienne joueuse professionnelle qui a pris sa retraite en 2010 et qui a joint Tennis Canada en 2011 dans le rôle de coordonnatrice des communications, avant d’être nommée directrice de ce service en 2018.

« Le tennis est au coeur de ma vie depuis que je suis toute petite. […] C’est vraiment une consécration à laquelle je n’aurais même pas pu rêver, je crois : devenir directrice d’un tournoi que j’adore profondément depuis que j’ai sept ou huit ans », a déclaré Mme Tétreault, qui a elle aussi qualifié ses collègues de « deuxième famille ».

« Mes aspirations à moi », a-t-elle aussi déclaré, « c’est de pouvoir rester presque aussi longtemps qu’Eugène. […] On va y aller une journée à la fois avant de commencer à penser à 22 ans, parce que ça donne un peu le vertige… »

Eugène Lapierre sera d’ailleurs encore là pour guider les premiers pas de celle dont il a découvert les talents de communicatrice un peu par hasard. « Pendant le tournoi en 2010, on a annoncé des travaux majeurs ici, et je me disais que ce serait le fun d’avoir une joueuse. J’avais vu Valérie, je ne la connaissais pas super bien, mais […] je trouvais qu’elle pouvait aligner quelques mots sans trop s’enfarger. Je lui ai demandé de dire un petit mot, et on ne lui avait rien écrit. Elle avait volé le show », a-t-il relaté.

La nouvelle directrice de l’Omnium Banque Nationale est consciente qu’elle prendra les rênes d’un événement qui, bon an mal an, se classe parmi les plus populaires et les plus réussis à travers le monde.

Mais ça ne veut pas dire qu’elle se lance dans une aventure sans grands défis : « On va passer à 96 joueurs au lieu de 56 », a souligné Mme Tétreault en précisant que cette hausse est prévue en 2025 à Montréal. « Ça veut dire un tournoi qui est plus long, donc plus de billets à vendre. On doit s’assurer aussi d’optimiser un peu les espaces que l’on a. […] Déjà, là, ce sont de très beaux défis et il y en aura plein d’autres à venir. »