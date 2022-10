Hockey Canada largué par ses partenaires sportifs et commerciaux

Des partenaires sportifs et commerciaux de Hockey Canada emboîtent le pas à Hockey Québec et annoncent vouloir rompre leurs liens avec la fédération nationale.

Le dévoilement de l’existence d’un second fonds servant à régler des plaintes d’agressions sexuelles secoue les branches provinciales du sport national. Dans une motion adoptée mardi soir, d’abord relayée par La Presse puis obtenue par Le Devoir, Hockey Québec dit ainsi ne plus avoir « confiance en la capacité de la Fédération [canadienne] d’agir efficacement pour changer la culture du hockey avec la structure en place ».

Hockey Québec indique dans le document qu’elle cessera ses transferts de 3 $ par inscription tirés de la cotisation de ses membres. Ces sommes servent entre autres à financer les équipes nationales. Les montants couvrant les frais d’assurance, qui totalisent environ 20 $, continueront cependant à être versés. L’organisation demandera également « une reddition financière de l’utilisation de l’ensemble des sommes [qu’elle] aura transféré[es] à Hockey Canada ».

La fédération québécoise critique notamment le plan d’action mis en place par Hockey Canada après que deux allégations de viols collectifs impliquant des équipes nationales juniors ont fait surface. La fédération nationale a scellé une entente à l’amiable avec l’une des victimes présumées. Depuis, elle a lancé un plan d’action pour rectifier la situation, mais celui-ci ne compte « aucun expert ou organisme oeuvrant en éducation, en sensibilisation et en prévention de la violence sexuelle », déplore Hockey Québec.

Des réactions à travers le pays

À la suite à la prise de position de Hockey Québec, l’une des trois associations provinciales ontariennes, la Fédération de hockey de l’Ontario (OHF), a annoncé vouloir elle aussi suspendre le transfert des cotisations de 3 $ à Hockey Canada.

Les raisons du geste sont multiples, a expliqué en entrevue le président de l’OHF, John Kastner. « Nos sept organisations membres souhaitent réduire les frais d’inscription pour les parents », dit-il. Mais ce dernier ajoute que ces derniers s’opposent aussi au transfert de façon « symbolique » en raison des récents scandales.

John Kastner a abordé dès juillet la question de la cotisation auprès de Hockey Canada et de son président de l’époque, Michael Brind’Amour, puis a informé les organisations membres de l’OHF en assemblée publique. L’association entend officiellement suspendre ce transfert de fonds à compter de la saison 2022-2023. Comme Hockey Québec, l’OHF compte toutefois continuer à verser à Hockey Canada les sommes associées aux assurances, qui ont « une bonne valeur » aux yeux de John Kastner.

L’OHF compte plus de 200 000 membres ; Hockey Québec, 87 000.

Hockey Nord-Ouest de l’Ontario, une organisation soeur, n’a pas voulu commenter puisqu’elle était encore en train de déterminer la marche à suivre. Chez Hockey Nouvelle-Écosse, on dit suivre la situation de près : les responsables doivent se rencontrer « la semaine prochaine » pour statuer sur leurs relations avec Hockey Canada.

Du côté de Hockey Saskatchewan, le malaise est palpable. « Pas de commentaire », a répondu le directeur général de l’organisation, Kelly McClintock, lorsque questionné par Le Devoir. Mardi, l’homme a publié un communiqué niant l’existence d’un fonds « caché » et banalisant sa fonction. Selon lui, la cagnotte était connue, servait aux organisations provinciales plutôt qu’à Hockey Canada et « protège les membres contre toute réclamation en responsabilité découlant d’incidents survenus entre septembre 1986 et août 1995 ».

Les autres organisations canadiennes de hockey n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue du Devoir.

Autre symbole canadien, la chaîne Tim Hortons a désavoué mercredi Hockey Canada. L’entreprise a publié une déclaration assurant qu’elle retirait ses commandites auprès « de tous les programmes de hockey masculin pour la saison 2022-2023, y compris les Championnats du monde juniors masculins ».

Le lien de confiance brisé

Le désaveu de Hockey Canada interpelle les joueurs amateurs du Québec, chez qui le logo de l’organisation n’est plus le bienvenu, affirme Olivier Desrochers, gérant d’une équipe sur la Rive-Sud montréalaise.

« J’ai remarqué que sur le casque de mon enfant, il y avait le collant de Hockey Canada. J’ai un léger malaise à voir ce logo sur sa tête. Je vais mettre un “X” dessus ou un autocollant… raconte le père d’un joueur niveau atome. [Les dirigeants de Hockey Canada] n’ont pas l’air de comprendre que la population entière est contre eux. Même les politiciens leur demandent de démissionner, et ils continuent de dépenser notre argent pour des démarches de relations publiques. »

La fédération sportive nationale a en effet embauché la firme de relations publiques Navigator l’été dernier pour l’aider à gérer la crise. En août, d’après des procès-verbaux obtenus par le Comité permanent du patrimoine canadien, le conseil d’administration de Hockey Canada a déclaré que la fédération était une « famille » et qu’elle devait « riposter avec force et ne pas rester en zone neutre ». Dans un sondage lancé en septembre, la fédération a demandé à des parents s’ils jugeaient que la couverture médiatique de la fédération était exagérée.

Le scandale a accaparé une partie de la période de questions mercredi à Ottawa. « Je pense que les seules personnes qui pensent qu’il y a un avenir pour Hockey Canada sont les gens dans l’organisation de Hockey Canada, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau à la Chambre des communes. [L’organisation a] été coupée de tout [son] financement fédéral. […] Hockey Canada n’a plus aucune crédibilité et n’a plus aucune légitimité. »

Le Bloc québécois a exigé que le gouvernement pousse plus loin la réprobation en ouvrant une enquête indépendante sur la gestion de la fédération sportive.

Avec Alice Zanetta et Boris Proulx