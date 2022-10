Le CF Montréal l’emporte contre DC United et garde les yeux sur le premier rang de l’Est

Le CF Montréal a fait son travail lors de son dernier match à domicile avant les éliminatoires et il a vaincu DC United 1-0, samedi, devant une salle comble au stade Saputo.

La troupe montréalaise a largement dominé l’affrontement, mais elle a eu besoin d’un but contre son camp pour obtenir les trois points. Le défenseur Donovan Pines a malencontreusement fait dévier une passe de Zachary Brault-Guillard dans son propre filet et ce but a fait la différence au terme des 90 minutes de jeu.

Le CF Montréal (19-9-5) est resté invaincu à ses cinq dernières sorties (4-0-1) et il peut toujours rêver au premier rang de l’Association Est. Plus tôt samedi, l’Union de Philadelphie s’est inclinée 4-0 contre le Charlotte FC.

Avec 64 points et un match à disputer, l’Union détient une avance de deux points devant le Bleu-blanc-noir. Si les deux formations devaient terminer la campagne avec 65 points, ce sont les Montréalais qui détiendraient le bris d’égalité en raison d’un plus grand nombre de victoires.

Dans le cas du DC United (7-20-6), il est assuré de présenter le pire dossier de la MLS. Il s’agissait d’une quatrième saison de 20 défaites pour lui, plus que n’importe quelle équipe depuis 2000.

Appelés à jouer pour leur équipe nationale lors de la pause internationale, Alistair Johnston, Ismaël Koné, Kamal Miller, Samuel Piette, Romell Quioto, Robert Thorkelsson et Joel Waterman étaient de retour avec le CF Montréal. Waterman et Koné ont amorcé la rencontre alors que Piette et Johnston sont entrés en deuxième demie.

Quioto était toutefois absent en raison d’une blessure à la cuisse alors que Djordje Mihailovic manquait à l’appel en raison d’une suspension pour une accumulation de cartons jaunes. Lassi Lappalainen a effectué un retour au jeu.

Les hommes de Wilfried Nancy reprendront l’action dimanche prochain, alors qu’ils se mesureront à l’Inter Miami CF pour clore la saison 2022.

Des célébrations pour finir

DC United a obtenu la première occasion de marquer du match, à la suite d’une tête hors cible de Victor Palsson, mais le CF Montréal a rapidement augmenté la pression.

Le Bleu-blanc-noir a tranquillement tissé sa toile et a décoché quelques tirs en direction du filet ennemi, sans toutefois frapper le cadre. Le gardien David Ochoa a dû se signaler à la 20e minute, lorsqu’il a plongé à sa droite pour priver Joaquin Torres d’un but.

Les visiteurs ont cogné à la porte à deux reprises en l’espace d’une minute, mais James Pantemis, sur la tentative de Miguel Berry, et le défenseur Gabriele Corbo, sur la tête de Christian Benteke, ont dit non.

Aidée par Pines, la troupe de Wilfried Nancy a pris les devants à la 41e minute. Brault-Guillard a effectué un centre bas dans la surface de réparation, mais Pines a tendu le pied et il a fait changer la trajectoire du ballon pour surprendre Ochoa.

Malgré leur avance, les Montréalais ont continué à attaquer en deuxième demie pour aller chercher un but d’assurance. Ils ont eu l’occasion de le faire à la 80e minute, après que l’assistance vidéo à l’arbitrage eut confirmé que Pines avait poussé Koné dans la surface de réparation.

C’est Torres qui a eu le mandat d’exécuter le penalty, mais sa frappe vers la gauche a été habilement bloquée par Ochoa. Pines a tout de même été expulsé. DC United croyait bien avoir nivelé le pointage, à la 87e minute, mais l’arbitre sur les lignes de côté a annulé un but en raison d’un hors-jeu.