Beverette joue les héros dans un gain des Alouettes

Tyrice Beverette a récupéré une passe déviée par Adarius Pickett avec un peu moins de 10 minutes à faire au quatrième quart et l’a ramenée sur 100 verges pour le touché et les Alouettes de Montréal ont signé une troisième victoire d’affilée, 25-18 aux dépens des Elks d’Edmonton.

Alors que l’attaque des Elks (4-11) était postée à la ligne de 5 des Alouettes (7-7) avec la marque 18-17 pour les locaux, Pickett a levé les bras, touchant la tentative de passe de Tayler Cornelius (16 en 28, 273 verges, deux interceptions), qui s’est retrouvée derrière le quart, dans les mains de Beverette, qui a franchi tout le terrain pour marquer les premiers points des visiteurs depuis le deuxième quart.

« Je ne savais pas du tout que c’était sur 100 verges. Mes jambes ont ressenti 100 verges, mais je ne savais pas, a dit Beverette. Ça m’a pris un peu de temps à reprendre mon souffle, mais c’était un super jeu. C’était une bonne sensation de réussir ce jeu clé à un moment aussi important de la rencontre. »

Il s’agit du troisième retour d’interception de 100 verges ou plus de l’histoire des Alouettes et du premier depuis 1999.

C’est également la première séquence de trois victoires des Alouettes cette saison, eux qui ont maintenant une fiche de 5-1 à leurs six dernières sorties.

« Je n’aurais jamais cru que de se retrouver avec une fiche de, 500 soit aussi bon, a déclaré l’entraîneur-chef des Alouettes, Danny Maciocia. Quand vous avez une fiche de 2-6, de se retrouver à 7-7 vous fait sentir plutôt bien. On dirait qu’on n’a pas perdu depuis un certain temps. Le mérite revient à ces joueurs, car il n’y a pas si longtemps, l’avenir s’annonçait sombre et ils n’ont pas lâché. »

L’exploit de Beverette est venu sauver l’attaque anémique des Alouettes en deuxième demie, mais la défense des Alouettes a réussi un autre gros jeu à sa porte des buts avec un peu plus de quatre minutes à faire, alors qu’elle a stoppé le porteur de ballon Kevin Brown deux fois avec deux et trois verges à faire.

Avec un peu plus d’une minute à faire, c’est encore la défense des Alouettes qui est venue sauver la mise, quand Micah Awe a intercepté une passe non maîtrisée par Danny Vandervoort. Un troisième revirement sur trois séquences consécutives.

Il s’agit d’une victoire très importante pour les Alouettes qui signent ainsi une septième victoire, lui permettant de distancer à la fois les Tiger-Cats d’Hamilton, troisièmes dans l’Est à 4-10, ainsi que les Roughriders de la Saskatchewan, quatrièmes dans l’Ouest avec une fiche de 6-9.

Les Argonauts de Toronto (8-6) occupent le premier rang dans l’Est. Ils affrontent les Stampeders de Calgary samedi soir.

Pour les Elks, il s’agit d’une 15e défaite d’affilée à domicile, un record de médiocrité dans la Ligue canadienne.

« Je ne parlerai pas de cette séquence, alors prochaine question », a laissé tomber l’entraîneur-chef des Elks, Chris Jones.

« Celle-là fait un petit peu mal, a admis le joueur de ligne défensive Jake Ceresna. C’est épouvantable. Je crois que nous étions en position pour l’emporter, puis deux ou trois erreurs ont tout bousillé. »

Dominique Davis, son 11e, et Eugene Lewis ont marqué les touchés des vainqueurs, qui termineront leur saison avec deux séries aller-retour contre le Rouge et Noir d’Ottawa et les Argos.

Deuxième quart à oublier

Les Alouettes menaient 14-4 à un certain moment, mais ils ont connu un deuxième quart horrible, alors que les Elks ont marqué 14 points, dont 11 à la suite de revirements.

Avec le pointage à 14-7 et après que les unités spéciales des Alouettes eurent réussi un jeu truqué sur une feinte de dégagement pour remettre le ballon à l’attaque, Walter Fletcher a commis un premier échappé cette saison, provoqué par Ceresna et récupéré par Enock Makonzo.

Sergio Castillo en a profité pour réussir son troisième placement dans cette rencontre pour ramener les siens à quatre points des visiteurs.

Dès le jeu suivant, Ceresna a provoqué un deuxième échappé quand il a ennuyé Trevor Harris (14 en 17, 180 verges, un touché) pour lui faire perdre le ballon. Posté à la ligne de 32 des Alouettes, les Elks ont profité de deux pénalités des visiteurs, dont une pour obstruction contre la passe de Nafees Lyon dans la zone des buts, pour inscrire leur premier touché du match et reprendre les devants 17-10.

Sur le botté d’envoi suivant, les Elks ont ajouté un simple. David Côté a permis aux Alouettes de regagner le vestiaire avec un point de retard seulement en réussissant le plus long placement de sa carrière avec un botté de 52 verges. Côté a raté des tentatives de 50 et 56 verges.